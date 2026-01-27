Η αποδοχή της μεταναστευτικής πολιτικής Τραμπ υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο

Η αμερικανική αποδοχή της μεταναστευτικής πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό της από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, με την πλειοψηφία των Αμερικανών να λέει ότι η καταστολή της μετανάστευσης από μέρους του «έχει ξεπεράσει τα όρια».

Η δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη σε εθνικό επίπεδο από την Παρασκευή έως την Κυριακή, συγκέντρωσε απαντήσεις πριν και μετά τον θάνατο του δεύτερου Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες το Σάββατο, σχετικά με την ανάπτυξη πρακτόρων της ICE από τον Τραμπ σε πόλεις σε όλες τις ΗΠΑ.

Μόλις το 39% των Αμερικανών εγκρίνει την πολιτική του Τραμπ στο θέμα της μετανάστευσης, από 41% νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ το 53% την αποδοκιμάζει, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Η μετανάστευση ήταν ένα πιο φωτεινό σημείο για τη δημοτικότητα του Τραμπ τις εβδομάδες που ακολούθησαν την ορκωμοσία του, τον Ιανουάριο. Τον Φεβρουάριο, το 50% την ενέκρινε και το 41% ​​την αποδοκίμασε.

Ο Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2024 αφού υποσχέθηκε «ιστορική αύξηση των απελάσεων». Οι μασκοφόροι αξιωματικοί μετανάστευσης, έχουν γίνει συνηθισμένο θέαμα σε όλη τη χώρα και διαμαρτυρίες κατά της καταστολής έχουν ξεσπάσει σε αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Μινεάπολης, όπου οι πράκτορες μετανάστευσης έχουν απαντήσει με θανατηφόρα βία.

Διαδήλωση κατά του ICE την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 στη Μινεάπολη

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ κατηγόρησαν τον 37χρονο νοσοκόμο Άλεξ Πρέτι ότι επιτέθηκε σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στη Μινεάπολη, προτού ένας πράκτορας τον πυροβολήσει και τον σκοτώσει, αν και αυτή η εκδοχή φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τα βίντεο που κατέγραψαν περαστικοί. Εβδομάδες νωρίτερα στη Μινεάπολη, ένας πράκτορας μετανάστευσης πυροβόλησε και σκότωσε την 37χρονη Ρενέ Γκουντ, μια άλλη Αμερικανίδα πολίτη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της υπηρεσίας μετανάστευσης.

«Έχει ξεπεράσει τα όρια»

Περίπου το 58% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση δήλωσε ότι οι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ έχουν «ξεπεράσει τα όρια» στην καταστολή τους, ενώ μόλις το 12% υποστήριξε το αντίθετο, ενώ το 26% δήλωσε ότι οι προσπάθειες των πρακτόρων ήταν «σχεδόν σωστές». Περίπου εννέα στους 10 Δημοκρατικούς είπαν ότι οι πράκτορες έχουν «ξεπεράσει τα όρια», σε σύγκριση με δύο στους 10 Ρεπουμπλικάνους και έξι στους 10 ανεξάρτητους.

Τα βίντεο συγκρούσεων που έχουν γίνει viral έχουν προκαλέσει ανησυχία στους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες, πολλοί από τους οποίους ήδη αντιμετωπίζουν την οργή των ψηφοφόρων για την αύξηση των τιμών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ένας από τους κορυφαίους Ρεπουμπλικάνους υποψήφιους για την κούρσα για την κυβερνητική θέση της Μινεσότα, ο Κρις Μάντελ, απέσυρε την υποψηφιότητά του τη Δευτέρα, επικαλούμενος τον τρόπο με τον οποίο το κόμμα του χειρίζεται την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής στην πολιτεία.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τους Δημοκρατικούς για τους θανάτους από πυροβολισμούς, αλλά τη Δευτέρα φάνηκε λιγότερο αντιπαραθετικός, λέγοντας ότι βρισκόταν «σε παρόμοιο μήκος κύματος» με τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Μινεσότα. Ο Τραμπ είπε ότι αυτός και ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ είχαν μια «πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία».

Στο χαμηλότερο επίπεδο

Η τελευταία δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos έδειξε ότι το συνολικό ποσοστό αποδοχής του Τραμπ μειώθηκε στο 38%, ισοφαρίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο της τρέχουσας θητείας του, καθώς μειώθηκε από 41% στην προηγούμενη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που διεξήχθη στις 12-13 Ιανουαρίου.

Ενώ τα ποσοστά δημοτικότητας του Τραμπ έχουν μειωθεί, εξακολουθεί να έχει σημαντικά καλύτερες επιδόσεις στο θέμα της μετανάστευσης από τον προκάτοχό του στην εξουσία, τον πρώην Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Οι Αμερικανοί συνεχίζουν επίσης να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ στο θέμα, με το 37% των ερωτηθέντων στην τελευταία δημοσκόπηση να λέει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν την καλύτερη προσέγγιση στο θέμα της μετανάστευσης, σε σύγκριση με το 32% που προτιμά τους Δημοκρατικούς. Οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι δεν ήταν σίγουροι ή ότι κανένα κόμμα δεν ήταν καλύτερο.

Η τελευταία δημοσκόπηση, που διεξήχθη διαδικτυακά σε εθνικό επίπεδο, συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.139 ενήλικες στις ΗΠΑ και είχε περιθώριο σφάλματος περίπου 3 ποσοστιαίων μονάδων.

