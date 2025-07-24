Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο στον ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του θα προχωρήσει στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η απόφαση αυτή θα συμβάλει στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Ο Μακρόν έκανε την ανακοίνωση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), δίνοντας στη δημοσιότητα την επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς. Στην επιστολή, επιβεβαιώνει την πρόθεση της Γαλλίας να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, καθιστώντας την την πρώτη μεγάλη δυτική δύναμη που προχωρά σε μια τέτοια ενέργεια.

Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine.



J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain.… pic.twitter.com/7yQLkqoFWC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025

Η κίνηση του Εμανουέλ Μακρόν έρχεται την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, με τους Παλαιστίνιους να βρίσκονται αντιμέτωποι με πείνα και τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις.

Σε αυτό το κλίμα ο Βρετανός πρωθυπουργός γνωστοποίησε πως θα επικοινωνήσει αύριο Παρασκευή με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας προκειμένου να συζητήσουν τι θα μπορούσε να γίνει για «να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να φθάσουν τρόφιμα σε ανθρώπους που τα χρειάζονται απεγνωσμένα».

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι τα δεινά των Παλαιστινίων που λιμοκτονούν στη Λωρίδα της Γάζας συνιστούν μια «ανείπωτη και αδικαιολόγητη» ανθρωπιστική καταστροφή, ενώ κάλεσε το Ισραήλ να επιτρέψει επειγόντως την παράδοση βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Τα δεινά και ο λιμός στη Γάζα είναι ανείπωτα και αδικαιολόγητα. Αν και η κατάσταση είναι σοβαρή εδώ και αρκετό καιρό, έχει πλέον φθάσει σε χειρότερα επίπεδα και εξακολουθεί να επιδεινώνεται. Γινόμαστε μάρτυρες μιας ανθρωπιστικής καταστροφής», αναφέρει ο Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

Οι ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχουν στη διάσκεψη του ΟΗΕ

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμηνύουν ότι δεν θα παραστούν στην επικείμενη διάσκεψη του ΟΗΕ που θα συζητηθεί η λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με δήλωση του αναπληρωτή εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

Η διάσκεψη, που αφορά τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Πίγκοτ ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ εργάζονται για την αποστολή περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα με τρόπο που δεν θα επιτρέψει στη Χαμάς να τη λεηλατήσει, κατηγορώντας τη Χαμάς για «εργαλειοποίηση» της βοήθειας.

«Έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα που προσπαθεί να περάσει όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια στη Γάζα, με τρόπο ώστε να μην καταλήγει στα χέρια της Χαμάς… Αυτή είναι η πραγματικότητα για την οποία πιέζουμε, να φτάσει όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια εκεί», τόνισε.



Πηγή: skai.gr

