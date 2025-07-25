Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση αντιαεροπορικών συστημάτων στην Αίγυπτο

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε χθες Πέμπτη την πώληση στην Αίγυπτο, βασικό σύμμαχό της στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συστημάτων αντιαεροπορικών άμυνας έναντι τιμήματος σχεδόν πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η πώληση αφορά NASAMS, συστήματα εκτόξευσης πυραύλων εδάφους-αέρος παραγόμενα από την RTX (την πρώην Raytheon Technologies), που χρησιμοποιούνται ιδίως από την Ουκρανία για την αντιμετώπιση αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας.

Η πώληση «θα υποστηρίξει τους στόχους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ βελτιώνοντας την ασφάλεια μείζονος συμμάχου εκτός NATO, ο οποίος είναι δύναμη που προωθεί την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο στη Μέση Ανατολή», επιχειρηματολόγησε σε ανακοίνωσή της η αμερικανική υπηρεσία συνεργασίας ως προς την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA).

Η Αίγυπτος συγκαταλέγεται, μετά το Ισραήλ, στους κυριότερους ωφελημένους της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ στην περιοχή. Όταν επέστρεψε στην εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου πάγωσε σχεδόν όλη τη βοήθεια που χορηγούσε η Ουάσιγκτον στο εξωτερικό, εξαιρώντας όμως αυτές τις δυο χώρες.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του προκατόχου του, του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, η Ουάσιγκτον συνέχισε τις πωλήσεις όπλων στο Κάιρο, παρά τη μεγεθυνόμενη ανησυχία για ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο.

