ΗΠΑ: Ανακαλούν τους διαπραγματευτές τους για τη Γάζα εξαιτίας της στάσης της Χαμάς

Προς νέο αδιέξοδο φαίνεται να οδεύει η ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα. Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να ανακαλέσει την αντιπροσωπεία της από τις συνομιλίες για την εκεχειρία στη Γάζα για διαβουλεύσεις.

«Αποφασίσαμε να φέρουμε πίσω την ομάδα μας από τη Ντόχα για διαβουλεύσεις μετά την τελευταία απάντηση της Χαμάς, η οποία δείχνει σαφώς έλλειψη επιθυμίας για επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα», δήλωσε ο Γουίτκοφ σε μια ανάρτηση στο X. «Θα εξετάσουμε τώρα εναλλακτικές επιλογές για να φέρουμε πίσω τους ομήρους».

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε νωρίτερα ότι επίσης ανακαλεί την ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα από τις συνομιλίες για τη Γάζα, προκειμένου να επιστρέψει στο Ισραήλ για περαιτέρω διαβουλεύσεις.

Η απόφαση αυτή έρχεται μία ημέρα αφότου η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς παρέδωσε την επίσημη απάντησή της στους μεσολαβητές σχετικά με την τελευταία πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Στο επίκεντρο της απάντησής της, η Χαμάς προτείνει την καθιέρωση νέου μηχανισμού για την ανταλλαγή κρατουμένων, σημειώνοντας ότι έως σήμερα δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις επί του θέματος, παρά τη σημασία του για την ίδια. Τονίζει ότι το ζήτημα αυτό παραμένει προτεραιότητα.

Πηγή: skai.gr

