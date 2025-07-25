Συνάντηση, η πρώτη του είδους, έγινε χθες Πέμπτη στο Παρίσι ανάμεσα στον υπουργό Εξωτερικών της de facto κυβέρνησης της Συρίας Άσαντ αλ Σιμπάνι και τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ Ρον Ντέρμερ, ενημέρωσαν υψηλόβαθμη διπλωματική πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου και ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία.

«Συναντήθηκα απόψε με τους Σύρους και τους Ισραηλινούς στο Παρίσι», ανέφερε χθες αργά το βράδυ μέσω X ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, ο Τομ Μπαράκ.

Σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή του AFP, ο κ. Μπαράκ «προετοίμασε το έδαφος» για τη συνάντηση των υπουργών των δυο κρατών, παρότι παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.

«Στόχος μας ήταν ο διάλογος και η αποκλιμάκωση, και καταφέραμε ακριβώς αυτό. Όλα τα μέρη επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν αυτές της προσπάθειες», πρόσθεσε ο κ. Μπαράκ.

Πολύνεκρες συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων συντάραξαν τη νότια Συρία την περασμένη εβδομάδα, ανάμεσα σε μαχητές της μειονότητας των Δρούζων, που το Ισραήλ λέει πως θέλει να προστατέψει, και σουνιτικές φυλές, ιδίως βεδουίνους μαχητές.

Το Ισραήλ βομβάρδισε το προεδρικό μέγαρο και το γενικό αρχηγείο του συριακού στρατού στη Δαμασκό για να πιέσει τα στρατεύματα της de facto κυβέρνησης, που είχαν αναπτυχθεί στην πόλη Σουάιντα, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι Δρούζοι, να αποσυρθούν.

Ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος και ο κ. Σιμπάνι αναμένεται να συναντηθούν σήμερα το πρωί με τον επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο Κε ντ’ Ορσέ.

Αφού κατέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο συμμαχία οργανώσεων ισλαμιστών, υπό τον μεταβατικό πρόεδρο πλέον Άχμεντ αλ Σάρα, οι νέες συριακές αρχές διαβεβαίωσαν πως δεν θέλουν να εμπλακούν σε σύγκρουση με καμιά γειτονική χώρα.

Αλλά το Ισραήλ εξαπέλυσε εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές στη Συρία εναντίον των νέων αρχών, που αντιμετωπίζει με δυσπιστία και χαρακτηρίζει «τζιχαντιστές».

Έγινε ωστόσο συνάντηση σύρων και ισραηλινών αξιωματούχων τη 12η Ιουλίου στο Μπακού, στο περιθώριο επίσκεψης του σύρου μεταβατικού προέδρου Σάρα στο Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με διπλωματική πηγή στη Δαμασκό, η οποία έκανε λόγο περί διμερών συνομιλιών.

