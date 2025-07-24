Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (Unrwa) υποστηρίζει ότι ένα στα πέντε παιδιά στην πόλη της Γάζας υποσιτίζεται πλέον, όπως αναφέρει το BBC.

Ο Philippe Lazzarini αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ότι τα περισσότερα παιδιά που βλέπουν οι ομάδες της Unrwa είναι «αδυνατισμένα, αδύναμα και διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να πεθάνουν αν δεν λάβουν τη θεραπεία που χρειάζονται επειγόντως».

«Οι γονείς πεινάνε πολύ για να φροντίσουν τα παιδιά τους», λέει, προσθέτοντας ότι «αυτή η βαθύτερη κρίση επηρεάζει τους πάντες».

Οι εργαζόμενοι της Unrwa στην πρώτη γραμμή της υγείας «επιβιώνουν με ένα μικρό γεύμα την ημέρα, συχνά μόνο με φακές», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι μέλη του προσωπικού έχει λιποθυμήσει από την πείνα κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Ο Lazzarini προσθέτει ότι η Unrwa έχει «το ισοδύναμο 6.000 φορτωμένων φορτηγών με τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες» που περιμένουν στην Ιορδανία και την Αίγυπτο και καλεί το Ισραήλ να επιτρέψει «στους ανθρωπιστικούς εταίρους να φέρουν απεριόριστη και αδιάλειπτη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα».

Ογδόντα ένα παιδιά πεθαίνουν από υποσιτισμό στη Γάζα

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς, έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πείνα και τον υποσιτισμό στη Λωρίδα της Γάζας.

Το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στατιστικά στοιχεία, αλλά τα στοιχεία του υπουργείου θεωρούνται ευρέως ακριβή από διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας:

Ειδικότερα:

Από τους 113 ανθρώπους που πέθαναν από υποσιτισμό, οι 81 ήταν παιδιά και οι 32 ενήλικες

260.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών είναι στο όριο του υποσιτισμού

Έχουν σημειωθεί 1.556 πρόωρες γεννήσεις που συνδέονται με τον υποσιτισμό μέχρι στιγμής το 2025

Περισσότερα από 28.600 περιστατικά υποσιτισμού παιδιών έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής το 2025

100.000 έγκυες γυναίκες και θηλάζουσες μητέρες επηρεάζονται από την έλλειψη τροφίμων

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.