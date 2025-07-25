Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από εκατό άλλοι τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη σε σειρά εκρήξεων που εκτυλίχτηκε σε αποθήκη όπλων και πυρομαχικών στη βορειοδυτική Συρία, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Εκρήξεις σε αποθήκη όπλων και πυρομαχικών που ανήκει στο Ισλαμικό Κόμμα του Τουρκεστάν (TIP) στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους και τραυμάτισαν πάνω από 100 (άλλους) στη Μααρέτ Μισρίν, στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Ιντλίμπ», σημείωσε η μη κυβερνητική οργάνωση.

A massive explosion occurred in Syria now pic.twitter.com/YouZPeQCEw — Documenting Israel (@DocumentIsrael) July 24, 2025

Το TIP είναι τζιχαντιστικό γκρουπούσκουλο που δρα στην επαρχία αυτή, με μέλη κυρίως ουιγούρους μαχητές που πήγαν στη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου για να πολεμήσουν εναντίον των δυνάμεων του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι γυναίκα και παιδί, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Πελώρια στήλη πυκνού λευκού καπνού ήταν ορατή από απόσταση, σύμφωνα με οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου, που εικονίζει επίσης αρκετά τραυματισμένα παιδιά.

Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας της Συρίας, το οποίο επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA, δημοσιοποίησε προσωρινό απολογισμό που έκανε λόγο για 7 νεκρούς και 157 τραυματίες, χωρίς να διευκρινίσει αν η έκρηξη οφειλόταν σε δυστύχημα ή εάν υπήρξε αεροπορικό πλήγμα.

Σε ανακοίνωσή του χθες βράδυ το υπουργείο Εσωτερικών αναφερόμενο στην «έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στα όρια της πόλης Ιντλίμπ» τόνισε πως «δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων συμβάντων στο μέλλον».

Πρόσθεσε ότι έχει αρχίσει «επείγουσα και σε βάθος έρευνα για να προσδιοριστούν οι περιστάσεις και τα αίτια της έκρηξης και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι».

Πηγή: skai.gr

