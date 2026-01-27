Η Nike απολύει 775 υπαλλήλους, δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα μια πηγή που γνωρίζει το θέμα, καθώς ο γίγαντας της αθλητικής ένδυσης επιδιώκει να αυξήσει τα κέρδη και να επιταχύνει τη χρήση αυτοματισμού.

Οι περικοπές θα επηρεάσουν κυρίως τους ρόλους των κέντρων διανομής στο Τενεσί και το Μισισιπή στις ΗΠΑ, όπου ο γίγαντας των αθλητικών παπουτσιών λειτουργεί μεγάλες αποθήκες, ανέφερε η ίδια πηγή.

Η Nike, η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες, προσπαθεί να κερδίσει το χαμένο μερίδιο αγοράς από τους ανταγωνιστές της. Έχει προχωρήσει σε αρκετούς «γύρους» απολύσεων τα τελευταία χρόνια.

Τον Αύγουστο, μείωσε το 1% περίπου του εταιρικού εργατικού δυναμικού της, στο πλαίσιο των προσπαθειών αναδιάρθρωσης υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Elliott Hill, ο οποίος ανέλαβε την κορυφαία θέση το 2024.

Είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι θα περικόψει το 2% των θέσεων εργασίας της - περισσότερες από 1.600 συνολικά - τον Φεβρουάριο του 2024.

Οι απολύσεις της Δευτέρας αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από το CNBC.

Σε δήλωσή της προς το Reuters, η Nike δήλωσε ότι «λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση και τον εξορθολογισμό των λειτουργιών μας, ώστε να μπορούμε να κινούμαστε πιο γρήγορα και να λειτουργούμε με μεγαλύτερη πειθαρχία».

Η κίνηση αυτή θα επηρεάσει κυρίως τις δραστηριότητες διανομής της εταιρείας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας .

«Οι τάσεις πωλήσεων της Nike τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πολύ κάτω από το κανονικό, επομένως είναι πολύ πιθανό να έχει υπερκαλύψει την χωρητικότητα της αποθήκης και να έχει προσλάβει επιπλέον προσωπικό», δήλωσε ο αναλυτής της Morningstar, David Swarz. Σε συνδυασμό με τις ταχέως αυξανόμενες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, οι περικοπές «δεν ήταν έκπληξη», είπε.

Η Nike απασχολούσε 77.800 υπαλλήλους παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού λιανικής και μερικής απασχόλησης, από τον Μάιο του 2025, όταν δημοσίευσε την τελευταία ετήσια έκθεσή της.

Υπό την ηγεσία του Hill, η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά στις σειρές αθλητικών παπουτσιών της, καθώς προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την παρουσία της σε βασικά αθλήματα όπως το τρέξιμο και το ποδόσφαιρο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πτώση στα μικτά περιθώρια κέρδους για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο τον Δεκέμβριο, λόγω και των χαμηλών πωλήσεων στην Κίνα.

Πρόσφατα υπέστη επίσης παραβίαση δεδομένων, κατά την οποία χάκερς δημοσίευσαν μια πληθώρα εταιρικών δεδομένων.

Η Nike ανέφερε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα ότι οι απολύσεις «έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν την πολυπλοκότητα, να βελτιώσουν την ευελιξία και... να υποστηρίξουν την πορεία μας προς την επιστροφή σε μακροπρόθεσμη, κερδοφόρα ανάπτυξη».

