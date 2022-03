Οι γραμμές άμυνας της Ουκρανίας αντέχουν απέναντι στη ρωσική εισβολή, είπε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο τελευταίο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και πρόσθεσε ότι από τα μεσάνυχτα η Μόσχα βομβαρδίζει ακατάπαυστα.

"Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα εκτός από την ελευθερία μας", είπε ο Ζελένσκι τονίζοντας ότι η Ουκρανία παραλαμβάνει καθημερινώς προμήθειες όπλων από τους διεθνείς συμμάχους της.

Είπε ακόμη ότι έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που η Ουκρανία κατέγραψε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού: "Εδώ και μια εβδομάδα ένας άλλος ιός μας έχει επιτεθεί", είπε ο Ζελένσκι αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή.

🇺🇦🇷🇺 “Ukraine doesn’t want to be covered by the dead bodies of soldiers. Go home.” Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy told Russian soldiers to retreat, saying nearly 9,000 Russians have been killed in the past week https://t.co/eXEFdre6D5 pic.twitter.com/9MVIMWsHef

Ο Ζελένσκι είπε ότι οι τακτικές της Ρωσίας που αλλάζουν και ο βομβαρδισμός αμάχων σε πόλεις απέδειξαν ότι η Ουκρανία αντιστέκεται με επιτυχία στο αρχικό σχέδιο της Μόσχας για την επίτευξη μιας γρήγορης νίκης μέσω μιας χερσαίας επίθεσης.

Κάλεσε τη Ρωσία να μελετήσει τη λέξη "αποζημιώσεις" καθώς το Κίεβο θα ζητήσει από τη Μόσχα να επανορθώσει για ό,τι έχει καταστρέψει από την εισβολή.

Ο ουκρανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι η Ουκρανία καταβάλλει τις συντάξεις και προσφέρει οικονομικό βοήθημα σε όσους δεν μπορούν να εργαστούν εξαιτίας του πολέμου.

"Wherever they go, they will be destroyed." Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has called on Russian soldiers to "go home" if they want to live, and for Ukrainians to keep up the resistance.



Live updates: https://t.co/WtxQZ3hDof pic.twitter.com/gF5VjJod9E