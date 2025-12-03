Ζελένσκι: Ο Ουμέροφ θα έχει συνομιλίες στις Βρυξέλλες, μετά θα μεταβεί στις ΗΠΑ

«Ο Ρουστέμ Ουμέροφ ενημέρωσε για τις προετοιμασίες ενόψει των σημερινών συναντήσεων στις Βρυξέλλες με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των ευρωπαϊκών ηγεσιών. Στις συναντήσεις αυτές θα συμμετάσχει μαζί του ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αντρίι Χνάτοφ», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένκσι.

Rustem Umerov reported on preparations for today’s meetings in Brussels with the national security advisors to European leaders. The Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine will be joined at these meetings by Chief of the General Staff Andrii Hnatov.… December 3, 2025

Ο ίδιος έκανε λόγο για συνεχή συντονισμό με τους εταίρους. «Εξασφαλίζουμε ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης παραμένει πλήρως ενεργή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε πως οι Ουκρανοί εκπρόσωποι θα ενημερώσουν τους συναδέλφους τους στην Ευρώπη για όσα είναι γνωστά μετά από χθεσινές επαφές της αμερικανικής πλευράς στη Μόσχα και «θα συζητήσουν επίσης το ευρωπαϊκό τμήμα της απαραίτητης αρχιτεκτονικής ασφαλείας».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένκσι πρόσθεσε πως μετά τις Βρυξέλλες, ο Ρουστέμ Ουμέροφ και ο Αντρίι Χνάτοφ θα ξεκινήσουν τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τους απεσταλμένους του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Όπως πάντα, η Ουκρανία θα εργαστεί εποικοδομητικά προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής ειρήνης. Αναμένω νέα ενημέρωση μετά τα αποτελέσματα των σημερινών συναντήσεων στην Ευρώπη», έγραψε ενδεικτικά.

Πηγή που γνωρίζει την κατάσταση δήλωσε νωρίτερα στο Reuters πως ο Ρουστέμ Ουμέροφ αναμένεται να έχει συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες σήμερα και μπορεί στη συνέχεια να μεταβεί στις ΗΠΑ για συναντήσεις.

Η πηγή δήλωσε επίσης πως ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιστρέφει στο Κίεβο έπειτα από ένα ταξίδι στην Ευρώπη, όπου επισκέφθηκε το Παρίσι και το Δουβλίνο.

Πηγή: skai.gr

