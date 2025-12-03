Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας φόρεσαν τα καλά τους και συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν έναν μαζικό γάμο, μια σπάνια στιγμή ελπίδας και χαράς μετά από δύο χρόνια πολέμου και τραγωδίας.

Στα ερείπια της νότιας πόλης Χαμάντ, στην Χαν Γιουνίς, περισσότερα από 50 νεαρά ζευγάρια ένωσαν τις ζωές τους, οι νύφες με παραδοσιακές λευκές και κόκκινες φορεσιές και οι γαμπροί με ίδια κοστούμια.

Palestinians gathered in the ruins of southern Gaza to celebrate a mass wedding of more than 50 couples, a rare moment of hope after two years of war and tragedy. pic.twitter.com/N1GkQjr7Tv — The Associated Press (@AP) December 3, 2025

Πολλά από τα ζευγάρια μένουν σε αυτοσχέδιες σκηνές σε καταυλισμούς εκτοπισμένων γύρω από την πόλη ενώ άλλες οικογένειες ήρθαν από διάφορα σημεία του παλαιστινιακού θύλακα, παίρνοντας κομβόι ανάμεσα από συντρίμμια, ισοπεδωμένα κτίρια και μπάζα.

Εκατοντάδες κόσμου παρακολούθησε ενθουσιασμένος τον μαζικό γάμο, τραγουδώντας, ζητωκραυγάζοντας και κυματίζοντας παλαιστινιακές σημαίες με φόντο την ρημαγμένη πόλη και τα καταστραμμένα κτίρια.

💍 54 couples tie the knot during a mass wedding amid Gaza’s ruins



💐 The southern Gaza city of Khan Younis hosted the event, offering moments of joy in a community devastated by the Israeli war https://t.co/ETswa9RKoF pic.twitter.com/SvTUQKwHW6 — Anadolu English (@anadoluagency) December 3, 2025

«Παρά όλα όσα έχουν συμβεί, θα ξεκινήσουμε μια νέα ζωή», δήλωσε στο AP ο 27χρονος Χικμάτ Λάουα, ένας από τους γαμπρούς. «Με το θέλημα του Θεού, αυτό θα είναι το τέλος του πολέμου», είπε.

«Θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Ονειρευόμουν να έχω σπίτι, δουλειά και να είμαι όπως όλοι οι άλλοι», είπε ο Χικμάτ. «Σήμερα, το όνειρό μου είναι να βρω μια σκηνή για να ζήσω».

«Η ζωή έχει αρχίσει να επιστρέφει, αλλά δεν είναι όπως ελπίζαμε», πρόσθεσε.

Ο εορτασμός χρηματοδοτήθηκε από την Al Fares Al Shahim, μια επιχείρηση ανθρωπιστικής βοήθειας που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Εκτός από τη διοργάνωση της εκδήλωσης, ο οργανισμός προσέφερε στα ζευγάρια ένα μικρό χρηματικό ποσό και άλλα εφόδια για να ξεκινήσουν τη ζωή τους μαζί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.