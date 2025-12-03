Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εικόνες ελπίδας από τη Γάζα: Μαζικός γάμος 50 ζευγαριών στα ερείπια της Χαν Γιουνίς - Βίντεο, φωτογραφίες

Περισσότερα από 50 νεαρά ζευγάρια ένωσαν τις ζωές τους, οι νύφες με παραδοσιακές λευκές και κόκκινες φορεσιές και οι γαμπροί με ίδια κοστούμια

γαμος γαζα

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας φόρεσαν τα καλά τους και συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν έναν μαζικό γάμο, μια σπάνια στιγμή ελπίδας και χαράς μετά από δύο χρόνια πολέμου και τραγωδίας.

Στα ερείπια της νότιας πόλης Χαμάντ, στην Χαν Γιουνίς, περισσότερα από 50 νεαρά ζευγάρια ένωσαν τις ζωές τους, οι νύφες με παραδοσιακές λευκές και κόκκινες φορεσιές και οι γαμπροί με ίδια κοστούμια. 

Πολλά από τα ζευγάρια μένουν σε αυτοσχέδιες σκηνές σε καταυλισμούς εκτοπισμένων γύρω από την πόλη ενώ άλλες οικογένειες ήρθαν από διάφορα  σημεία του παλαιστινιακού θύλακα, παίρνοντας κομβόι ανάμεσα από συντρίμμια, ισοπεδωμένα κτίρια και μπάζα. 

γαμος

γαζα

Εκατοντάδες κόσμου παρακολούθησε ενθουσιασμένος τον μαζικό γάμο, τραγουδώντας, ζητωκραυγάζοντας και κυματίζοντας παλαιστινιακές σημαίες με φόντο την ρημαγμένη πόλη και τα καταστραμμένα κτίρια.

γαζα γαμος

γαμος

γαμος γαζα

γαζα

«Παρά όλα όσα έχουν συμβεί, θα ξεκινήσουμε μια νέα ζωή», δήλωσε στο AP  ο 27χρονος Χικμάτ Λάουα, ένας από τους γαμπρούς. «Με το θέλημα του Θεού, αυτό θα είναι το τέλος του πολέμου», είπε.

«Θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Ονειρευόμουν να έχω σπίτι, δουλειά και να είμαι όπως όλοι οι άλλοι», είπε ο Χικμάτ. «Σήμερα, το όνειρό μου είναι να βρω μια σκηνή για να ζήσω».

«Η ζωή έχει αρχίσει να επιστρέφει, αλλά δεν είναι όπως ελπίζαμε», πρόσθεσε.

γαμος γαζα

Ο εορτασμός χρηματοδοτήθηκε από την Al Fares Al Shahim, μια επιχείρηση ανθρωπιστικής βοήθειας που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Εκτός από τη διοργάνωση της εκδήλωσης, ο οργανισμός προσέφερε στα ζευγάρια ένα μικρό χρηματικό ποσό και άλλα εφόδια για να ξεκινήσουν τη ζωή τους μαζί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Χαν Γιουνίς γάμος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark