Ακυρώθηκε τελευταία στιγμή η σημερινή συνάντηση Γουίτκοφ, Κούσνερ και Ζελένσκι στις Βρυξέλλες – Επιστρέφουν πίσω

Ο Ζελένσκι επιστρέφει στην Ουκρανία ενώ το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ «υποσχέθηκαν» να πετάξουν απευθείας στην Ουάσιγκτον

Ακυρώθηκε αιφνιδιαστικά μια προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι  και της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο επικεφαλής ανταποκριτής της Kyiv Post στην Ουάσινγκτον, Άλεξ Ραούφογλου, ανακοίνωσε στο Χ ότι ο Ζελένσκι επιστρέφει στην Ουκρανία ενώ το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι - μετά από μία πρόσφατη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν - ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ «υποσχέθηκαν» να πετάξουν απευθείας στην Ουάσιγκτον. 

Σύμφωνα με το Axios, Γουίτκοφ και Κούσνερ αναμενόταν να συναντήσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι σήμερα στις Βρυξέλλες, για να τον ενημερώσουν για τις συνομιλίες με τον Πούτιν,

Ο λόγος της ακύρωσης της συνάντησης δεν έχει ακόμη γίνει γνωστός. 

Οι ΗΠΑ δεν έχουν σχολιάσει. 

Σε εξέλιξη...

