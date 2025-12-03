Ακυρώθηκε αιφνιδιαστικά μια προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο επικεφαλής ανταποκριτής της Kyiv Post στην Ουάσινγκτον, Άλεξ Ραούφογλου, ανακοίνωσε στο Χ ότι ο Ζελένσκι επιστρέφει στην Ουκρανία ενώ το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι - μετά από μία πρόσφατη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν - ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ «υποσχέθηκαν» να πετάξουν απευθείας στην Ουάσιγκτον.

UPDATE! The Brussels meeting is called off, according to sources.



Zelenskyy is returning home.



Kremlin claims that Witkoff and Kushner ‘promised’ to head directly to Washington after talks with putin — Alex Raufoglu (@ralakbar) December 3, 2025

Σύμφωνα με το Axios, Γουίτκοφ και Κούσνερ αναμενόταν να συναντήσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι σήμερα στις Βρυξέλλες, για να τον ενημερώσουν για τις συνομιλίες με τον Πούτιν,

Ο λόγος της ακύρωσης της συνάντησης δεν έχει ακόμη γίνει γνωστός.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν σχολιάσει.

The meeting between Witkoff, Kushner and Zelensky in Brussels did not take place



According to a Euronews journalist, the planned meeting in Brussels was cancelled — sources confirm that the talks will not go ahead, and Zelensky is returning home.



Meanwhile, the Kremlin claims… https://t.co/ilN4jA9MhH pic.twitter.com/S9IkwjILBd — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2025

Σε εξέλιξη...

