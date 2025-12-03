Συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους θα έχει σήμερα στις Βρυξέλλες ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις εξελίξεις επί των προσπαθειών τερματισμού του πολέμου την οποία επικαλείται το Reuters.
Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Ουμέροφ ενδεχομένως να μεταβεί στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες για συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους.
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ολοκλήρωσε το ταξίδι του στο Παρίσι και το Δουβλίνο και επιστρέφει στο Κίεβο.
