Συνάντηση Ουμέροφ με Ευρωπαίους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες - Πιθανόν να μεταβεί μετά στις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας ενδεχομένως να μεταβεί στις ΗΠΑ στη συνέχεια για συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους

Ουμέροφ

Συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους θα έχει σήμερα στις Βρυξέλλες ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις εξελίξεις επί των προσπαθειών τερματισμού του πολέμου την οποία επικαλείται το Reuters.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Ουμέροφ ενδεχομένως να μεταβεί στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες για συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ολοκλήρωσε το ταξίδι του στο Παρίσι και το Δουβλίνο και επιστρέφει στο Κίεβο.

