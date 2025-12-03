Πούτιν: Aποδέχτηκε κάποιες προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχτηκε ορισμένες προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και απέρριψε κάποιες άλλες, ενώ η Ρωσία είναι έτοιμη να συναντήσει τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όσες φορές χρειαστεί για να επιτευχθεί συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ μίλησε μετά τις συνομιλίες στη Μόσχα μεταξύ του Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, σημειώνει το Reuters.

«Θα συναντηθούμε με τις ΗΠΑ όσες φορές χρειαστεί για να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου την Τετάρτη.

Επίσης, το Κρεμλίνο εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για τις προσπάθειες που καταβάλλει για την επίλυση της σύγκρουσης.

«Θα ήταν λάθος να πούμε ότι το σχέδιο απορρίφθηκε, ήταν απλά μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων», προσθέτει.

«Κάποια πράγματα είναι αποδεκτά, κάποια άλλα όχι», σημειώνει ο Πεσκόφ.

Εν τω μεταξύ, όσον αφορά την απόφαση της ΕΕ να διακόψει την προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία το 2027, ο Πεσκόφ επισημαίνει ότι η Ευρώπη θα πληρώσει πολύ περισσότερα για φυσικό αέριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.