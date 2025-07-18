Ως αποτέλεσμα της από κοινού συνεργασίας των συμμάχων και της Ουκρανίας περιέγραψε την έγκριση του 18ου πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ο ίδιος βρίσκεται σε συζητήσεις με παγκόσμιους συμμάχους της χώρας, με στόχο να προχωρήσουν και σε άλλες κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι σε συμφωνία κατέληξε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το περιεχόμενο του 18ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο, όπως υποστήριξε η Κάγια Κάλας σε ανάρτησή της στο Χ, περιλαμβάνει σειρά μέτρων που έχουν στόχο τα έσοδα της Μόσχας από την ενεργειακή της βιομηχανία.

Συγκεκριμένα, το νέο πακέτο των ευρωπαϊκών κυρώσεων μειώνει το ανώτερο όριο τιμής πώλησης για το ρωσικό πετρέλαιο, στοχοποιεί νέα πλοία του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, διευρύνει τη λίστα των ρωσικών τραπεζών που «αποβάλλονται» από το διεθνές σύστημα πληρωμών SWIFT, απαγορεύει τις συναλλαγές που σχετίζονται με τους αγωγούς φυσικούς και θεσπίζει περιορισμούς για το ρωσικό αργό που διυλίζεται σε τρίτες χώρες, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας από τον ενεργειακό τομέα με τα οποία συνεχίζει να χρηματοδοτεί την εισβολή της στην Ουκρανία.

Αναλυτικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος σχολιάζοντας τις παραπάνω εξελίξεις ανέφερε σε ανάρτησή του στο X:

«Μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οποία εργαστήκαμε όλοι μαζί. Καταφέραμε να ενισχύσουμε το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για αυτόν τον πόλεμο και σήμερα το πακέτο εγκρίθηκε. Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό. Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναγνωρίσω την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον αρχηγό κάθε κράτους μέλους της ΕΕ για την ενότητα και τη στάση αρχών του. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.



Ευχαριστώ, επίσης, τη Δανία για το πραγματικά δυνατό ξεκίνημα της Προεδρίας της στην ΕΕ. Αυτή η απόφαση είναι απαραίτητη και επίκαιρη, ειδικά τώρα, ως απάντηση στο γεγονός ότι η Ρωσία έχει εντείνει τη βιαιότητα των επιθέσεων στις πόλεις και τα χωριά μας. Το 18ο πακέτο κυρώσεων συνεχίζει να στοχεύει τον σκιώδη στόλο δεξαμενόπλοιων της Ρωσίας - όχι μόνο τα ίδια τα πλοία, αλλά και τους καπετάνιους του σκιώδους στόλου και τις εταιρείες που επιτρέπουν τέτοιες δολοφονίες, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το πετρέλαιο.

Θα συνεχίσουμε να ασκούμε αυτήν την πίεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει επίσης αυστηρότερο ανώτατο όριο τιμών πώλησης στο ρωσικό πετρέλαιο - περίπου 46 δολάρια ανά βαρέλι. Σε συντονισμό με άλλους παγκόσμιους συμμάχους, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι η μείωση του ανώτατου ορίου τιμών πώλησης στο ρωσικό πετρέλαιο θα περιορίσει σημαντικά τα έσοδα της Ρωσίας.

Αυτό είναι εφικτό να γίνει. Γνωρίζουμε ήδη πώς να ασκούμε αποτελεσματικά αυτήν την πίεση. Θα ήθελα επίσης να σταθώ σχολιάζοντας την απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με τους αγωγούς φυσικού αερίου του συστήματος Nord Stream, η κατασκευή του οποίου ήταν μέρος της προετοιμασίας του Πούτιν για τον πόλεμο πλήρους κλίμακας.

Όλες οι υποδομές που υποστηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας πρέπει να υποστούν αποκλεισμό. Πραγματοποιούμε τις κατάλληλες προετοιμασίες για την άμεση εφαρμογή των ευρωπαϊκών κυρώσεων και έχουμε, επίσης, στα σκαριά νέες αποφάσεις για επιβολή κυρώσεων, τόσο σε επίπεδο συμμάχων όσο και εντός της ουκρανικής δικαιοδοσίας. Δόξα στην Ουκρανία!»

Το 18ο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας χαιρέτισε και η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο σχολιάζοντας ότι «ενισχύει την πίεση εκεί όπου μετράει».

Η πρωθυπουργός, γράφοντας στο Χ, ανέφερε ότι υπάρχουν περισσότερα πράγματα για να γίνουν σε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα φέρουν πιο κοντά την ειρήνη.

