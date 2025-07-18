Οι συριακές δυνάμεις ασφαλείας ετοιμάζονται να αναπτυχθούν εκ νέου στην πόλη Σουέιντα, όπου κατοικούν κυρίως Δρούζοι, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι συγκρούσεις με φυλές Βεδουίνων, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του συριακού υπουργείου Εσωτερικών, ασκώντας περισσότερες πιέσεις σε μια ήδη εύθραυστη εκεχειρία στη νότια Συρία.

Η εκεχειρία, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, έδωσε πρόσκαιρα τέλος σε ημέρες αιματηρών συγκρούσεων που ξέσπασαν μεταξύ Βεδουίνων και Δρούζων μαχητών στην επαρχία Σουέιντα, αναγκάζοντας τη συριακή κυβέρνηση να στείλει στρατεύματα –προκαλώντας περαιτέρω βία.

Στις συγκρούσεις ενεπλάκη το Ισραήλ, που δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στη συριακή κυβέρνηση που είναι υπό την ηγεσία ισλαμιστών, να αναπτύξει στρατεύματα στο νότο και έπληξε συριακά στρατεύματα στη Σουέιντα, το υπουργείο Άμυνας και σε σημεία κοντά στο προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό.

Τα συριακά στρατεύματα αποσύρθηκαν από τη Σουέιντα μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, αλλά συγκρούσεις ξέσπασαν και πάλι αργά χθες, Πέμπτη, μεταξύ μαχητών από φυλές Βεδουίνων και Δρούζους, που ανήκουν σε μια θρησκευτική μειονότητα που έχει πιστούς στον Λίβανο και το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα στην επαρχία Σουέιντα στη διάρκεια της νύχτας. Το Ισραήλ έχει υποσχεθεί να προστατεύσει την κοινότητα των Δρούζων στην περιοχή από επιθέσεις, ύστερα από εκκλήσεις από τη μειονότητα Δρούζων που ζουν στο ισραηλινό έδαφος.

Ανθρωπιστική βοήθεια από το Ισραήλ

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, το Ισραήλ θα αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια στους Δρούζους της Συρίας, ύστερα από αρκετές ημέρες αιματηρών διακοινοτικών συγκρούσεων στη Σουέιντα και ισραηλινών βομβαρδισμών.

«Στο πλαίσιο των πρόσφατων επιθέσεων με στόχο την κοινότητα Δρούζων της Σουέιντα και της σοβαρής ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ έδωσε εντολή για την άμεση μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό Δρούζων της περιοχής», δήλωσε το υπουργείο του. Η βοήθεια θα ανέλθει σε 2 εκατ. σεκέλ (σχεδόν 600.000 δολάρια) και θα περιλαμβάνει τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες, πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

