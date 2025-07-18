Εκατόν πενήντα τρία άτομα συνελήφθησαν σε όλη την Τουρκία, ως ύποπτα ότι είναι μέλη ή ότι πρόσκεινται στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά.

«Στη διάρκεια επιχειρήσεων που διεξήχθησαν από τη χωροφυλακή μας εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης ΙΚ σε 28 επαρχίες στη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων, συλλάβαμε 153 φερόμενα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης», ανακοίνωσε ο υπουργός μέσω του X.

Οι συλλήψεις έγιναν σε όλη τη χώρα, από τη Σμύρνη (δυτική Τουρκία), μέχρι τη Χατάι και τη Μαρντίν (νοτιοανατολική), από τη Σαμψούντα στη Μαύρη Θάλασσα (βόρεια) μέχρι τη Μούγλα (νοτιοδυτικά).

Οι συλληφθέντες «είναι μέλη μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, προμήθευσαν κεφάλαια σε οργανώσεις που συνδέονται» με το Ισλαμικό Κράτος και κατηγορούνται για «προπαγάνδα προς όφελος της τρομοκρατικής οργάνωσης μέσω των λογαριασμών τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης», διευκρίνισε.

Ο υπουργός διευκρινίζει πως οι αρχές ανέλαβαν δράση χάρη στις τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών και στη διεθνή συνεργασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

