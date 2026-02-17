Ζελένσκι: Ο ουκρανικός λαός δεν θα μου επέτρεπε να παραδώσω εδάφη στη Ρωσία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μονομερούς ουκρανικής αποχώρησης από το Ντονμπάς, χαρακτηρίζοντάς το πολιτικά και κοινωνικά μη αποδεκτό από τον ουκρανικό λαό.

Σε συνέντευξή του στο Axios, ο ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι ο λαός θα απορρίψει οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία προβλέπει παράδοση της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία.

Την ίδια ώρα, Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές βρίσκονται σε τρίτο γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη με αμερικανική διαμεσολάβηση, όπου το βασικό θέμα παραμένει ο έλεγχος του Ντονμπάς.

Περίπου το 10% του Ντονμπάς εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο, αποτελώντας κεντρικό σημείο διαπραγμάτευσης.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μονομερούς ουκρανικής αποχώρησης από το Ντονμπάς, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια συμφωνία θα ήταν πολιτικά και κοινωνικά μη αποδεκτή από τον ουκρανικό λαό, την ώρα που Κίεβο και Μόσχα συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με αμερικανική διαμεσολάβηση.

Ο ουκρανικός λαός θα απέρριπτε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα προέβλεπε τη μονομερή αποχώρηση της Ουκρανίας από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς και την παράδοσή της στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι στο Axios σε συνέντευξή του την Τρίτη.

Την ώρα που ο Ζελένσκι μιλούσε στο Axios, Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συμμετείχαν σε τρίτο γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη. Το βασικό αγκάθι παραμένει ο έλεγχος του Ντονμπάς, περίπου το 10% του οποίου εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ του είπαν πως η Ρωσία επιθυμεί πραγματικά τον τερματισμό του πολέμου και ότι θα πρέπει να συντονιστεί με τη δική του διαπραγματευτική ομάδα στη βάση αυτής της εκτίμησης ενόψει των συνομιλιών.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι κατέστησε σαφές ότι ο ίδιος είναι πολύ πιο απαισιόδοξος. Προειδοποίησε επίσης τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ να μην επιχειρήσουν να τον πιέσουν να παρουσιάσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που ο ίδιος ο λαός του θα θεωρούσε αποτυχημένο.

Ο Ζελένσκι είπε ότι δεν είναι «δίκαιο» ο πρόεδρος Τραμπ να καλεί δημοσίως την Ουκρανία, και όχι τη Ρωσία, να κάνει παραχωρήσεις για την ειρήνη.

Υποστήριξε ότι, παρότι ίσως είναι ευκολότερο για τον Τραμπ να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία παρά στη σαφώς μεγαλύτερη Ρωσία, ο τρόπος για να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη δεν είναι «να δοθεί η νίκη» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ δήλωσε δύο φορές τις τελευταίες ημέρες ότι το βάρος των παραχωρήσεων βαραίνει τον Ζελένσκι. «Ελπίζω να είναι απλώς μία τακτική του και όχι η τελική του απόφαση», είπε ο Ζελένσκι στο Axios.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του υπέρ της ειρήνης και σημείωσε ότι οι συνομιλίες του με τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ δεν διεξάγονται υπό τη δημόσια πίεση που ασκεί ο Τραμπ. «Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον», είπε, προσθέτοντας ότι δεν είναι «από τους ανθρώπους που λυγίζουν εύκολα υπό πίεση».

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι ο καλύτερος τρόπος για να υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα των εδαφών είναι μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πούτιν. Όπως ανέφερε, έχει ζητήσει από την ομάδα του να θέσει στις συνομιλίες της Γενεύης το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνάντησης σε επίπεδο ηγετών.

Οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές έχουν προτείνει την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθούν να ελέγχουν και τη μετατροπή της περιοχής σε αποστρατιωτικοποιημένη «ελεύθερη οικονομική ζώνη». Η Ουάσιγκτον δεν έχει λάβει θέση ως προς το ποια χώρα θα έχει την κυριαρχία στην περιοχή.

Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να συζητήσει απόσυρση στρατευμάτων, αλλά ζητεί η Μόσχα να αποσύρει τις δικές της δυνάμεις σε αντίστοιχη απόσταση, απορρίπτοντας παράλληλα τον ρωσικό ισχυρισμό περί κυριαρχίας στην περιοχή.

Υποστήριξε επίσης ότι στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών, Ρώσοι αξιωματούχοι δεσμεύθηκαν να προχωρήσουν σε διαβουλεύσεις με τη Μόσχα και να επανέλθουν με συγκεκριμένη θέση για το εδαφικό.

Κατά την τηλεφωνική συνέντευξή του στο Axios, ο Ζελένσκι επισήμανε ότι Ουάσιγκτον και Κίεβο έχουν συμφωνήσει πως οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία.

Εάν η συμφωνία προβλέπει απλώς αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς, με απώλεια κυριαρχίας και υπηκοότητας για τους κατοίκους της περιοχής, εκτιμά ότι θα καταψηφιστεί.

«Σε συναισθηματικό επίπεδο, ο κόσμος δεν θα το συγχωρήσει ποτέ. Ποτέ. Δεν θα συγχωρήσουν… εμένα, δεν θα συγχωρήσουν τις ΗΠΑ», είπε, προσθέτοντας ότι οι Ουκρανοί «δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί» θα τους ζητηθεί να παραχωρήσουν κι άλλα εδάφη.

«Πρόκειται για μέρος της χώρας μας, όλοι αυτοί οι πολίτες, η σημαία, η γη», τόνισε.

Αντίθετα, εάν η συμφωνία απλώς «παγώσει» τις σημερινές γραμμές αντιπαράθεσης στο Ντονμπάς, όπως προβλέπεται για άλλες δύο περιοχές που ελέγχει η Ρωσία, ο Ζελένσκι εκτιμά ότι ο ουκρανικός λαός θα την αποδεχθεί.

«Νομίζω ότι αν γραφτεί στο έγγραφο ότι μένουμε εκεί όπου βρισκόμαστε στη γραμμή επαφής, ο κόσμος θα το στηρίξει σε δημοψήφισμα. Αυτή είναι η άποψή μου», ανέφερε.

Ωστόσο, η Ρωσία επιμένει ότι θα καταλάβει ολόκληρο το Ντονμπάς είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε διά της βίας. Η εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τις δύο πλευρές αποτελεί τον βασικό στόχο των Γουίτκοφ και Κούσνερ στις συνομιλίες αυτής της εβδομάδας.

Η ρωσική αντιπροσωπεία έχει νέο επικεφαλής, τον σύμβουλο του Πούτιν, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Λόγω της αλλαγής του επικεφαλής, ο Ζελένσκι εκφράζει ανησυχία ότι η ρωσική πλευρά μπορεί να μετατρέψει τις συνομιλίες σε τυπικές επαφές ή να επανεκκινήσει τη διαδικασία από το μηδέν, κερδίζοντας χρόνο για τη Μόσχα στο πεδίο της μάχης.

Σημείωσε επίσης ότι, όπως και ο Πούτιν, ο Μεντίνσκι αρέσκεται σε φιλοσοφικές αναλύσεις περί των «ιστορικών ριζών» του πολέμου. «Δεν έχουμε χρόνο για όλες αυτές τις ανοησίες. Πρέπει να αποφασίσουμε και να τελειώσουμε τον πόλεμο», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τους αργούς ρυθμούς στο πολιτικό σκέλος, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι στρατιωτικές επαφές μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι ήταν πιο παραγωγικές.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε γενικές γραμμές με τους Αμερικανούς σε έναν μηχανισμό παρακολούθησης της πιθανής εκεχειρίας με τη χρήση drones. Ωστόσο, ενώ η Ουκρανία επιθυμεί και τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών, η Ρωσία αντιτίθεται.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά δεν αποκλείεται να διεξαχθούν νέες προεδρικές εκλογές ταυτόχρονα με δημοψήφισμα.

Τον Σεπτέμβριο είχε πει στο Axios ότι μετά το τέλος του πολέμου θα αποχωρούσε από την πολιτική. Στη συνέντευξη της Τρίτης, ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος σε εκλογές που θα μπορούσαν να διεξαχθούν εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας. «Θα εξαρτηθεί από τον λαό. Θα δούμε τι θέλουν», είπε.

Σημείωσε ακόμη ότι προς το παρόν η Ρωσία έχει συμφωνήσει μόνο σε μονοήμερη εκεχειρία για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, αντί για τις 60 ημέρες που θεωρεί αναγκαίες.

Χαρακτήρισε τη ρωσική στάση παράλογη και πιθανή ένδειξη ότι η Μόσχα δεν είναι έτοιμη για πραγματική ειρήνη.

Οι τριμερείς συνομιλίες στη Γενεύη αναμένεται να συνεχιστούν την Τετάρτη.



Πηγή: skai.gr

