Γιατί οι Ουκρανοί ενσωματώθηκαν πιο γρήγορα στη Γερμανία;

Οι πρόσφυγες από την Ουκρανία που έφτασαν στη Γερμανία μετά τον Ιούνιο του 2022 εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας πολύ γρηγορότερα σε σύγκριση με όσους ήρθαν μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου 2022.

Η ταχύτερη ένταξη αποδίδεται στα γερμανικά μέτρα στήριξης, συμπεριλαμβανομένου του Επιδόματος του Πολίτη, που ενεργοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2022.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν από το Ινστιτούτο Έρευνας για την Αγορά Εργασίας και τα Επαγγέλματα, φορέα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης της Γερμανίας.

Μια νέα μελέτη καταδεικνύει ότι τα γερμανικά μέτρα στήριξης των προσφύγων από την Ουκρανία και το Επίδομα του Πολίτη είχαν θετική επίδραση στην κοινωνική τους ένταξη στη χώρα. Προκαλεί έκπληξη; Τουλάχιστον για φορείς, ακτιβιστές και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, όχι.

Κομβική η κρατική στήριξη

Οι Ουκρανοί που έφτασαν στη Γερμανία από τον Ιούνιο του 2022 και μετά κατάφεραν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να ενταχθούν στην αγορά εργασίας αισθητά πιο γρήγορα σε σχέση με όσους είχαν φτάσει μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου 2022. Αυτό το στοιχείο προκύπτει από μελέτη που παρουσιάστηκε την Τρίτη από το Ινστιτούτο Έρευνας για την Αγορά Εργασίας και τα Επαγγέλματα, ερευνητικό φορέα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης (Bundesagentur für Arbeit). Τον Ιούνιο του 2022 τέθηκε σε ισχύ το νέο πλαίσιο στήριξης για τους Ουκρανούς πρόσφυγες πολέμου.



Σύμφωνα με τη μελέτη, τριάμισι χρόνια μετά την άφιξή τους στη Γερμανία, το 50% των Ουκρανών προσφύγων είχε βρει εργασία. Σε προηγούμενα προσφυγικά κύματα, το ίδιο επίπεδο απασχόλησης επιτυγχανόταν περίπου δυόμισι χρόνια αργότερα. Ωστόσο, το ποσοστό απασχόλησης των Ουκρανών σε ηλικία εργασίας παραμένει χαμηλότερο από το συγκριτικό ποσοστό του γενικού πληθυσμού, το οποίο ανέρχεται περίπου στο 68%.



Οι συγγραφείς της μελέτης χρησιμοποίησαν δεδομένα και στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης από περίπου 2.700 Ουκρανούς πρόσφυγες, τα οποία συλλέχθηκαν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης ίσως αλλάξει πάλι το τοπίο

Οι ερευνητές εκφράζουν τώρα ανησυχίες σχετικά με τις αποφάσεις της σημερινής ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την ένταξη των Ουκρανών προσφύγων. Αυτές περιλαμβάνουν το σχέδιο άρσης του δικαιώματος για Επίδομα του Πολίτη και τη συστηματική πρόσβαση στα κέντρα απασχόλησης για νεοαφιχθέντες πρόσφυγες.



Επιπλέον, ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU) αποφάσισε να επικεντρωθεί στο μέλλον η χρηματοδότηση των μαθημάτων ένταξης και γλώσσας σε άτομα με μακροπρόθεσμη προοπτική παραμονής. Από τις συγκεκριμένες περικοπές επηρεάζονται κυρίως αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες από την εμπόλεμη Ουκρανία, αλλά και πολίτες της ΕΕ και άτομα υπό «καθεστώς ανοχής». Σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλοδαποί χωρίς νομικό δικαίωμα δεν θα γίνονται πλέον δεκτοί για δωρεάν συμμετοχή σε μάθημα, ακόμα και όταν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.



