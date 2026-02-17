Ο αμερικανικός όμιλος του κινηματογράφου και της τηλεόρασης Warner Bros Discovery (WBD) ξεκίνησε σήμερα επτά ημέρες συζητήσεων με την ανταγωνίστριά της Paramount, όμως συνεχίζει να προετοιμάζει την ένωσή του με τον κολοσσό του streaming Netflix.

«Το Netflix παραχώρησε στην WBD μία περιορισμένης διάρκειας εξαίρεση (…) επιτρέποντας στην WBD να εμπλακεί σε συζητήσεις με την Paramount Skydance για ένα διάστημα 7 ημερών που λήγει την 23η Φεβρουαρίου του 2026», προκειμένου να δώσει στην Paramount «τη δυνατότητα να παρουσιάσει την καλύτερη προσφορά της», η οποία θα είναι «τελική», διευκρίνισε η Warner σε ένα δελτίο Τύπου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Warner σχεδιάζει να μιλήσει με την Paramount για «προβλήματα που παραμένουν ανεπίλυτα και να αποσαφηνίσει ορισμένους όρους» της τελευταίας προσφοράς που δέχθηκε, τη 10η Φεβρουαρίου. Ο όμιλος, τον οποίο προσέγγισε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο η Paramount, της απηύθυνε ήδη από σήμερα «ερωτήματα-κλειδιά».

Το Netflix διατηρεί το δικαίωμα να ανταγωνιστεί οποιαδήποτε νέα προσφορά της Paramount, υπογράμμισε η Warner.

Από την πλευρά της, η πλατφόρμα streaming εξήγησε σε ξεχωριστό δελτίο Τύπου πως παραχώρησε αυτήν την εξαίρεση προκειμένου να τελειώσει με τις «ανοησίες» της Paramount Skydance, επιτρέποντας στη Warner «να διαπραγματευτεί πλήρως με την PSKY και να βάλει ένα τέλος σε αυτήν την υπόθεση».

Λίγες ημέρες μετά την απόρριψη, στις αρχές Ιανουαρίου, μιας βελτιωμένης προσφοράς, η Paramount κατέθεσε αγωγή στις ΗΠΑ σε βάρος της WBD προκειμένου να την υποχρεώσει να παράσχει περισσότερες πληροφορίες στους μετόχους της, με την ελπίδα να βελτιώσει την προσφορά της. Εκτιμά πως το διοικητικό συμβούλιο της Warner έχει μια προκατειλημμένη επικοινωνιακή στρατηγική που ευνοεί το Netflix.

Όμως, η Warner επανέλαβε σήμερα την προτίμησή της, σε αυτό το στάδιο, για έναν «γάμο» με το Netflix και ανακοίνωσε τη διεξαγωγή την 20η Μαρτίου της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της με αυτό το θέμα.

Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, γύρω στις 19.10 ώρα Ελλάδας, η μετοχή της Netflix κατέγραφε πτώση 0,61%. Εκείνη της Paramount κατέγραφε άνοδο 6,64% και εκείνη της WBD άνοδο 3,20%.

To saga της εξαγοράς της Warner ξεκίνησε επισήμως στα τέλη Οκτωβρίου, όταν ο όμιλος δήλωσε ανοικτός σε προσφορές εξαγοράς. Στις αρχές Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε μια συμφωνία με το Netflix.

H Paramount ήταν η πρώτη που εξέφρασε το ενδιαφέρον της, όμως το διοικητικό συμβούλιο της Warner απέρριψε αυτές τις προσπάθειες προσέγγισης επανειλημμένως.

Η Paramount προτείνει να πάρει τον έλεγχο του συνόλου του ομίλου, με όλα τα τηλεοπτικό δίκτυά του, περιλαμβανομένου του CNN, την ώρα που το Netflix ενδιαφέρεται για το κινηματογραφικό στούντιο Warner Bros και το σύνολο HBO (δίκτυα και πλατφόρμα streaming HBO Max).

Εάν το Netflix κερδίσει τελικά την προσφορά, οι μη εξαγορασμένες επιχειρήσεις θα ενωθούν σε μια ανεξάρτητη, εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία με την ονομασία Discovery Global.

Σε αυτό το μιντιακό «ερωτικό τρίγωνο», η Paramount τροποποίησε πολλές φορές την προσφορά της και η τελευταία ανέρχεται σε 108 δισεκατομμύρια δολάρια, περιλαμβανομένου του χρέους, ενώ εκείνη της Netflix φθάνει τα 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

