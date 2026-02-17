Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν μετά από σχεδόν πέντε ώρες οι τριμερείς συνομιλίες

Η πρώτη ημέρα των τριμερών συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας-ΗΠΑ ολοκληρώθηκε έπειτα από σχεδόν πέντε ώρες, ανακοίνωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ουκρανικής πλευράς, σημειώνοντας ότι οι επαφές επικεντρώθηκαν σε πρακτικά ζητήματα και στη διαμόρφωση του πλαισίου για πιθανές μελλοντικές αποφάσεις.

Της ρωσικής αντιπροσωπείας ηγήθηκε ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ενώ την Ουκρανία εκπροσώπησαν ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Ρουστέμ Ουμέροφ και ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Κίριλο Μπουντάνοφ.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.



Πηγή: skai.gr

