Η Μπερναντέτ Σιράκ (Bernadette Chirac), η σιδηρά πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας, η οποία πέρασε 12 χρόνια στο Μέγαρο των Ηλυσίων από το 1995 έως το 2007 στο πλευρό του προέδρου Ζακ Σιράκ -αντιμετωπίζοντας τις διαβόητες απιστίες του με φλεγματικό χιούμορ, ενώ παράλληλα έχτιζε τη δική της πολιτική βάση στην επαρχιακή Γαλλία- απεβίωσε. Ήταν 93 ετών.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε τον θάνατό της το Σάββατο, αναφέροντας ότι ο ίδιος και η σύζυγός του, Μπριζίτ, πληροφορήθηκαν με «μεγάλη θλίψη» την απώλεια μιας γυναίκας που σφράγισε τη γαλλική ιστορία και άλλαξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων μέσω του φιλανθρωπικού της έργου.

«Μια μεγάλη κυρία της καρδιάς έφυγε», δήλωσε ο Μακρόν.

Για περισσότερο από μισό αιώνα, η Σιράκ ήταν το σταθερό σημείο αναφοράς στην αδιάκοπη άνοδο του αείμνηστου συζύγου της -μέσα από το Κοινοβούλιο, δύο θητείες ως πρωθυπουργός, 18 χρόνια ως δήμαρχος Παρισιού και, το 1995, την προεδρία.

Πέρα από τον εθιμοτυπικό ρόλο της πρώτης κυρίας, η Σιράκ έγινε μια πολιτική παρουσία από μόνη της, παρακολουθούμενη στενά για την επιρροή της γύρω από τον σύζυγό της, ο οποίος πέθανε το 2019, και για την ψυχρή πειθαρχία με την οποία διαχειρίστηκε τη φήμη του ως γυναικά, ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε αργότερα με ασυνήθιστη ειλικρίνεια.

Η ιστορία της και η σσχέση με τον Ζακ Σιράκ

Γεννήθηκε ως Μπερναντέτ Τερέζ Μαρί Σοντρόν ντε Κουρσέλ (Bernadette Thérèse Marie Chodron de Courcel) στις 18 Μαΐου 1933 στο Παρίσι, μέσα στα πλούτη, την αριστοκρατική καταγωγή και το καθολικό καθήκον.

Η οικογένεια του πατέρα της περιλάμβανε στρατιωτικούς, βιομηχάνους και διπλωμάτες· ένας θείος της είχε υπηρετήσει ως βοηθός του Σαρλ ντε Γκωλ στο εμπόλεμο Λονδίνο.

Όμως, η ζωή της θα σημαδευόταν περισσότερο από τα χρόνια της στο διάσημο πανεπιστήμιο Sciences Po στο Παρίσι, όπου γνώρισε τον Ζακ Σιράκ, έναν γοητευτικό και περιζήτητο νεαρό, του οποίου η όρεξη για την πολιτική θα καθόριζε και τους δύο.

Παντρεύτηκαν τον Μάρτιο του 1956. Η ένωσή τους διήρκεσε 63 χρόνια και ήταν, κατά δική της ομολογία, ένα μακρύ μάθημα αντοχής.

Ο Ζακ Σιράκ ήταν διάσημος για τη ζεστασιά, την ενέργειά του και την ενστικτώδη σύνδεσή του με τα πλήθη. Τα χαρίσματα της Μπερναντέτ ήταν διαφορετικά, σύμφωνα με παρατηρητές.

Ήταν συγκρατημένη, κοινωνικά επιβλητική, ευσεβής, απαιτητική και μερικές φορές ισοπεδωτικά αστεία.

Ο καθολικός φιλόσοφος Ζαν Γκιτόν (Jean Guitton) την αποκάλεσε την «τελευταία βασίλισσα» της Γαλλίας, και η ίδια έκανε ελάχιστα για να αποθαρρύνει αυτή την ιδέα.

Η φήμη του συζύγου της ως γυναικά ήταν ένα κοινό μυστικό το οποίο επέλεξε, μετά από πολύ πόνο, να αντιμετωπίσει με φλεγματικό χιούμορ.

«Στην αρχή ήταν δύσκολα. Ήμουν πολύ πληγωμένη, και μετά το συνήθισα», είπε χρόνια αργότερα σε ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ. «Είπα στον εαυτό μου ότι έτσι είχαν τα πράγματα και ότι έπρεπε να το αποδεχτώ με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια».

Σταλμένη να φροντίζει το αγροτικό προπύργιο του συζύγου της στην Κορέζ, ενώ εκείνος κυνηγούσε την εξουσία στο Παρίσι, έκανε πολύ περισσότερα από το να το φροντίζει απλώς. Το 1971 εξελέγη δημοτική σύμβουλος στο Σαράν (Sarran). Το 1979 έγινε γενική σύμβουλος στην Κορέζ και διατήρησε τη θέση αυτή μέχρι το 2015.

Η επιρροή της μεγάλωσε αφότου ο Ζακ Σιράκ έγινε πρόεδρος το 1995. Ο ρόλος της πρώτης κυρίας στη Γαλλία δεν έχει συνταγματική εξουσία, αλλά εκείνη μετέτρεψε τα Ηλύσια σε έναν χώρο όπου η έγκρισή της είχε σημασία.

Μπορούσε να είναι πιστή, αμείλικτη και ασυγχώρητη, και κατανοούσε ότι οι προεκλογικές εκστρατείες δεν γίνονται μόνο με ομιλίες και δημοσκοπήσεις, αλλά και με χρέη, προσβολές και μνησικακίες.

Ωστόσο, διεκδίκησε επίσης έναν χώρο για τη γυναικεία αυθεντία μέσα σε μια ανδρική πολιτική κουλτούρα που είχε ελάχιστο ενδιαφέρον να μοιραστεί την εξουσία - καθιστώντας αθόρυβα σαφές ότι δεν θα περιοριζόταν στο να είναι «η σύζυγος του».

Μέχρι το 2023, η αυστηρή της γοητεία και τα πολιτικά της ένστικτα είχαν γίνει αρκετά οικεία, ώστε η Κατρίν Ντενέβ να την υποδυθεί στην ταινία «Bernadette», μια κωμική ταινία για τα χρόνια της στα Ηλύσια.

Η βαθύτερη θλίψη της παρέμεινε ως επί το πλείστον ιδιωτική.

Η μεγαλύτερη κόρη των Σιράκ, η Λοράνς (Laurence), εμφάνισε σοβαρή νευρική ανορεξία μετά από μηνιγγίτιδα στην εφηβεία της και επιχείρησε να αυτοκτονήσει περισσότερες από μία φορές. Δεν συνήλθε ποτέ πλήρως και πέθανε το 2016 σε ηλικία 58 ετών.

Αυτή η δοκιμασία ώθησε τη Σιράκ προς το φιλανθρωπικό έργο που αναδιαμόρφωσε τη δημόσια εικόνα της.

Το 1994 ανέλαβε μια ιατρική φιλανθρωπική οργάνωση που μάζευε κέρματα για τη στήριξη των παιδιών στα νοσοκομεία. Για εκατομμύρια Γάλλους τηλεθεατές, η γυναίκα που κάποτε χλευαζόταν για την υπεροψία της έγινε το πρόσωπο των νοσηλευόμενων παιδιών και των οικογενειών που ζούσαν δίπλα στα νοσοκομειακά κρεβάτια.

Συνέχισε να τη διευθύνει μέχρι το 2019, όταν την παρέδωσε στην Μπριζίτ Μακρόν, τη σύζυγο του σημερινού προέδρου της Γαλλίας, και έγινε επίτιμη πρόεδρος.

Μέχρι τότε, είχε γίνει προ πολλού μια πολιτική δύναμη στο δικό της όνομα.

«Ο σύζυγός μου δεν κάνει πλέον πολιτική, αλλά εγώ κάνω», δήλωσε σε δημοσιογράφους, αφότου ο Ζακ Σιράκ αποχώρησε από το αξίωμα το 2007.

Τα απομνημονεύματά της που κυκλοφόρησαν το 2001 με τίτλο «Conversation» (Συνομιλία), γραμμένα μαζί με τον δημοσιογράφο Πατρίκ ντε Καρολίς (Patrick de Carolis), πουλήθηκαν σε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα και σύστησαν στους Γάλλους μια γυναίκα πιο ειλικρινή, πιο αστεία και πιο ανεξάρτητη από ό,τι πολλοί υπέθεταν.

Μετά την αποχώρηση του Ζακ Σιράκ από τα Ηλύσια, η υγεία του επιδεινώθηκε και η δημόσια φωνή του εξασθένησε. Η δική της παρέμεινε κοφτερή για μεγαλύτερο διάστημα. Όταν ρωτήθηκε πώς ήταν εκείνος, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, απάντησε με την επίπεδη, αναγνωρίσιμη φωνή της: «Κρατάει τον σκύλο».

Η ηλικία και το πένθος την απομάκρυναν τελικά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μέχρι τη στιγμή που ο Ζακ Σιράκ πέθανε το 2019, η ίδια ήταν πολύ αδύναμη για να συμμετάσχει στον δημόσιο αποχαιρετισμό, όπου η Γαλλία και ξένοι ηγέτες τού απέδωσαν τιμές.

Τα Ηλύσια ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι ο Μακρόν καλεί το κοινό να αποτίσει φόρο τιμής στην Μπερναντέτ Σιράκ απέναντι από το προεδρικό μέγαρο.

Πηγή: skai.gr

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