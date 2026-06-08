Τις συνθήκες υπό τις οποίες εξερράγη άγνωστο εναέριο όχημα, πιθανότατα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), κοντά στο χωριό Λοπάτνα της επαρχίας Ορχέι διερευνούν οι αρχές της Μολδαβία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 7ης προς 8η Ιουνίου, όταν κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε την αστυνομία, αναφέροντας την παρουσία άγνωστου εναέριου αντικειμένου έξω από τον οικισμό.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο κάτοικος παρατήρησε το αντικείμενο, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν drone, και λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε έκρηξη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, συνεργεία διάσωσης και εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και προχώρησαν στους απαραίτητους ελέγχους. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης πυροτεχνουργοί και στελέχη της Υπηρεσίας Εκτάκτων Καταστάσεων της επαρχίας Ορχέι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες.

Το υπουργείο Άμυνας της Μολδαβίας υπενθύμισε ότι την ίδια νύχτα η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανία.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών της Μολδαβίας καταδίκασε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το απειλή για την εθνική ασφάλεια και παραβίαση της κυριαρχίας της χώρας.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το συμβάν «καταδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που δημιουργεί για την περιφερειακή ασφάλεια ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση του εναέριου οχήματος και τα ακριβή αίτια του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

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