Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να εργαστεί υπό την ισχυρή ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη μιας ειρήνης, που θα έχει διάρκεια, ενώ εξέφρασε τη λύπη του για την εξέλιξη της συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή.

«Θα ήθελα να επαναλάβω τη δέσμευση της Ουκρανίας στην ειρήνη. Κανείς μας δεν θέλει έναν αέναο πόλεμο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό για να επισπευστεί μια διαρκής ειρήνη. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από τους Ουκρανούς. Η ομάδα μου κι εγώ είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε υπό την ισχυρή ηγεσία του προέδρου Τραμπ για να επιτύχουμε μια ειρήνη που θα έχει διάρκεια», έγραψε ο Ζελένσι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι «είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε γρήγορα για να τερματίσουμε τον πόλεμο και τα πρώτα στάδια θα μπορούσαν να είναι η απελευθέρωση αιχμαλώτων και η εκεχειρία στον αέρα - με απαγόρευση πυραυλικών επιθέσεων, drones μεγάλου βεληνεκούς, βομβαρδισμό ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων μη στρατιωτικών υποδομών - και εκεχειρία στη θάλασσα αμέσως, εάν η Ρωσία κάνει το ίδιο. Στη συνέχεια, θέλουμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε όλα τα επόμενα στάδια και να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για να καταλήξουμε σε μια ισχυρή τελική συμφωνία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε την ευγνωμοσύνη του για τη βοήθεια που έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα οι ΗΠΑ στην Ουκρανία, ενώ εξέφρασε τη λύπη του για την τροπή που πήρε η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, που κατέληξε σε μια πρωτοφανή λεκτική διαμάχη και την άκαρπη αποχώρηση του Ζελένσκι από την Ουάσιγκτον.

«Εκτιμούμε πραγματικά πόσα έχει κάνει η Αμερική για να βοηθήσει την Ουκρανία να διατηρήσει την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της. Και θυμόμαστε τη στιγμή που τα πράγματα άλλαξαν όταν ο Πρόεδρος Τραμπ παρείχε στην Ουκρανία τους Javelins. Είμαστε ευγνώμονες για αυτό», ανέφερε.

«Η συνάντησή μας στην Ουάσιγκτον, στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, δεν πήγε όπως έπρεπε. Είναι λυπηρό αυτό που συνέβη. Είναι καιρός να διορθωθούν τα πράγματα. Θα θέλαμε η μελλοντική συνεργασία και επικοινωνία να είναι εποικοδομητική», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Όσον αφορά τη συμφωνία για τα ορυκτά και την ασφάλεια, τόνισε η Ουκρανία είναι έτοιμη να την υπογράψει ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε βολική μορφή. «Βλέπουμε αυτήν τη συμφωνία ως ένα βήμα για μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερές εγγυήσεις ασφάλειας και ελπίζω πραγματικά ότι θα λειτουργήσει αποτελεσματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.