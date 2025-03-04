Μια νεαρή γυναίκα κατέθεσε σήμερα σε δικαστήριο της Ισπανίας, αίτηση ώστε να πείσει τον δικαστή να την αφήσει να πεθάνει οικειοθελώς ενάντια στις αντιρρήσεις του πατέρα της.

Η 23χρονη που θέλει να δώσει τέλος στη ζωή της είναι παραπληγική λόγω τραυματισμών που υπέστη όταν προσπάθησε να αυτοκτονήσει το 2022.

Η νεαρή γυναίκα έχει την υποστήριξη της περιφερειακής κυβέρνησης της Καταλονίας καθώς μια τοπική επιτροπή αξιολόγησης της ευθανασίας υποστήριξε ομόφωνα την απόφασή της, τον Ιούλιο του 2024.

Η γυναίκα επρόκειτο να υποβληθεί σε ευθανασία τον περασμένο Αύγουστο, αλλά η διαδικασία ανεστάλη την τελευταία στιγμή λόγω νομικών αντιρρήσεων που προέβαλε ο πατέρας της, με την υποστήριξη της ομάδας εκστρατείας Christian Lawyers (Abogados Cristianos).

«Αισθάνομαι παρεξηγημένη από την οικογένειά μου, νιώθω μόνη και άδεια, αυτή η κατάσταση μου προκαλεί μεγάλο πόνο», είπε η γυναίκα, σύμφωνα με έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση που επικαλούνται ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Η νομική εκπροσώπηση της καταλανικής κυβέρνησης στην υπόθεση δήλωσε ότι «δεν έχει παρουσιαστεί κανένα στοιχείο επιστημονικού ή ειδικού χαρακτήρα που να έρχεται σε αντίθεση με τις πολλές ιατρικές εκθέσεις που υποστηρίζουν την απόφαση να πεθάνει».

Ωστόσο, ο πατέρας της γυναίκας υποστήριξε ότι πάσχει από διαταραχή προσωπικότητας που επηρεάζει την κρίση της και έχει επισημάνει «την υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύει τις ζωές των ανθρώπων, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, όπως συμβαίνει με έναν νέο με προβλήματα ψυχικής υγείας».

Είπε επίσης ότι ανταποκρίθηκε καλά στη θεραπεία αποκατάστασης.

Η νομική του εκπροσώπηση ισχυρίστηκε επίσης ότι η νεαρή γυναίκα άλλαξε γνώμη σχετικά με την ευθανασία πολλές φορές.

Ο εισαγγελέας δεν έχει τοποθετηθεί σχετικά με την υπόθεση, αντίθετα ζήτησε από τον δικαστή να ακούσει τις απόψεις των ειδικών και την ίδια τη γυναίκα πριν λάβει μια απόφαση.

Μεταξύ αυτών που επίσης πρόκειται να καταθέσουν στο δικαστήριο της Βαρκελώνης σήμερα είναι ένα μέλος του συμβουλίου ευθανασίας που αξιολόγησε την υπόθεσή της, ένας ειδικός νευρο-αποκατάστασης και ένας ειδικός ψυχίατρος.

Ο νόμος για την ευθανασία εισήχθη στην Ισπανία το 2021, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που μια υπόθεση καταλήγει στο δικαστήριο για να αποφασίσει ένας δικαστής.

Πέρυσι, ένας δικαστής στη Βαρκελώνη απέρριψε μια προσπάθεια ενός άνδρα να ασκήσει έφεση κατά της ευθανασίας του 54χρονου γιου του, αφού είχε εγκριθεί από το συμβούλιο εγγυήσεων και αξιολόγησης.

