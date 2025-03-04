Εδώ και ημέρες αξιωματούχοι του υπουργικού συμβουλίου του Ντόναλντ Τραμπ έχουν αναφέρει ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ίσως χρειαστεί να παραιτηθεί. Ωστόσο, Ουκρανοί αξιωματούχοι και αναλυτές δήλωσαν στο CNN ότι οποιαδήποτε αλλαγή προέδρου στο Κίεβο θα πυροδοτούσε τουλάχιστον έξι μήνες πολιτικής αστάθειας και θα χρειαζόταν μια διαρκή κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο προτού διεξαχθούν εκλογές που θα ήταν σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα.

Υπάρχουν τρία σημαντικά εμπόδια για τη διεξαγωγή νέων εκλογών, δήλωσαν αξιωματούχοι. Μόνο τα τρία τέταρτα των εκλογικών τμημάτων της Ουκρανίας είναι λειτουργικά επί του παρόντος και οι προετοιμασίες για να γίνουν οι εκλογές σύμφωνα με τα «διεθνή πρότυπα» θα χρειαστούν έξι μήνες, δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής της Ουκρανίας, Serhiy Dubovyk.

Το σύνταγμα της Ουκρανίας ορίζει επίσης ότι, μετά την παραίτηση του προέδρου, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου αναλαμβάνει τη θέση του μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκλογές.

Τέλος, η Ουκρανία βρίσκεται σήμερα υπό στρατιωτικό νόμο, ο οποίος απαγορεύει τις εκλογές μέχρι να αρθεί, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει διαρκής κατάπαυση του πυρός ή ειρήνη.

Το ενδιαφέρον για το μέλλον του Ζελένσκι έχει αυξηθεί από τότε που οι στενότεροι σύμβουλοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησαν να εννοηθεί ότι ίσως δεν είναι πλέον ο ηγέτης που χρειάζεται η Ουκρανία. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ απάντησε στη δήλωση του Ζελένσκι για το ότι ο τερματισμός του πολέμου είναι «πολύ, πολύ μακριά», υπονοώντας ότι η Αμερική δεν θα ανέχεται τέτοιες δηλώσεις «για πολύ ακόμα». Αντίθετα, ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται να απομακρύνει τον Ουκρανό πρόεδρο. Στο μεταξύ, ο Τραμπ ανακοίνωσε την παύση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι φάνηκε να απορρίπτει την ιδέα για παραίτησή του σε δηλώσεις του την Κυριακή στο Λονδίνο. «Δεν αρκεί απλώς η διεξαγωγή εκλογών», είπε. «Θα πρέπει να με αποτρέψετε από το να συμμετάσχω στις εκλογές ... Θα πρέπει να διαπραγματευτείτε μαζί μου», είπε, προτού υπονοήσει, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ότι θα παραιτηθεί εάν η Ουκρανία γίνει μέλος του ΝΑΤΟ - κάτι που η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα αποκλείσει. Αστειεύτηκε ακόμη ότι η είσοδος του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία θα σήμαινε «ότι έχω εκπληρώσει την αποστολή μου».

Οι πρακτικές δυσκολίες της ταχείας διεξαγωγής εκλογών είναι πολλαπλές, δήλωσε ο Dubovyk. «Πρώτον, πρέπει να τερματιστεί ο στρατιωτικός νόμος», είπε.

«Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει μια προπαρασκευαστική διαδικασία, επειδή η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο, ενλω μόνο το 75% των εκλογικών τμημάτων είναι έτοιμα για τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των κατεχομένων εδαφών», σημείωσε.

Ο Dubovyk και αρκετοί άλλοι Ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στην υλικοτεχνική πρόκληση να δοθεί η ευκαιρία στους περίπου 7 εκατ. Ουκρανούς που ζουν στο εξωτερικό ως πρόσφυγες να ψηφίσουν, καθώς και την πιθανή κρίση στην πρώτη γραμμή του μετώπου, καθώς θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στους Ουκρανούς που υπηρετούν στον στρατό να ψηφίσουν.

Το Κρεμλίνο επιμένει να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση του Ζελένσκι είναι παράνομη, αμφισβητώντας ψευδώς την εντολή του σε καιρό πολέμου.

