Η Βρετανία θα τοποθετήσει το ιρανικό κράτος συμπεριλαμβανομένων των μυστικών του υπηρεσιών και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην υψηλότερη βαθμίδα του επερχόμενου συστήματος καταγραφής ξένων επιρροών (FIRS), δήλωσε σήμερα ο υπουργός ασφάλειας Νταν Τζάρβις.

Η Βρετανία περιγράφει το FIRS ως ένα δύο βαθμίδων σχήμα που ενισχύει την ανθεκτικότητα του πολιτικού συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι της συγκεκαλυμμένης ξένης επιρροής και παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με τις δραστηριότητες ορισμένων ξένων δυνάμεων ή οντοτήτων που συνιστούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

