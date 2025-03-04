Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σίσι: Ο Τραμπ μπορεί να πετύχει ειρήνη στο παλαιστινιακό

Μιλώντας κατά την έκτακτη σύνοδο κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου, ο Σίσι δήλωσε ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει τη διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Σίσι

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι δήλωσε σήμερα ότι είναι βέβαιος ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορέσει να επιτύχει την ειρήνη στο παλαιστινιακό ζήτημα.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνόδου κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου, ο Σίσι δήλωσε ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει τη διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας τον επόμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αίγυπτος Ντόναλντ Τραμπ ειρηνευτικές συνομιλίες Κρίση στη Μέση Ανατολή Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Χαμάς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark