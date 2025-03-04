Σίσι: Ο Τραμπ μπορεί να πετύχει ειρήνη στο παλαιστινιακό

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι δήλωσε σήμερα ότι είναι βέβαιος ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορέσει να επιτύχει την ειρήνη στο παλαιστινιακό ζήτημα.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνόδου κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου, ο Σίσι δήλωσε ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει τη διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας τον επόμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.