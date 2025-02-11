Αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει την υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, η Ευρώπη από μόνη της δεν θα μπορέσει να καλύψει το κενό, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την παραμονή του ίσως πιο σημαντικού διπλωματικού ταξιδιού του μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα του πριν από τρία χρόνια.

«Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας χωρίς τους Αμερικανούς, και εγώ πάντα απαντάω όχι», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στον Guardian στο προεδρικό μέγαρο στο Κίεβο. «Οι εγγυήσεις ασφαλείας χωρίς την Αμερική δεν είναι πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας», σημείωσε.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά οι σκεπτικιστές φοβούνται ότι μια συμφωνία με μεσολάβηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να εξαναγκάσει την Ουκρανία στο να συνθηκολογήσει με τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις, αλλά επιθυμεί η Ουκρανία να το κάνει από «θέση ισχύος» και πρόσθεσε ότι θα προσφέρει σε αμερικανικές εταιρείες προσοδοφόρα συμβόλαια ανοικοδόμησης και επενδυτικές παραχωρήσεις, σε μια προσπάθεια να πάρει τον Τραμπ με το πλευρό του.

«Αυτοί που μας βοηθούν να σώσουμε την Ουκρανία θα έχουν την ευκαιρία να την ανοικοδομήσουν, μαζί με τις ουκρανικές επιχειρήσεις. Για όλα αυτά τα πράγματα είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε λεπτομερώς», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Σημειώνεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα ταξιδέψει στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια αργότερα αυτή την εβδομάδα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έναν από τους πιο εχθρικούς αξιωματούχους προς την Ουκρανία από τον στενό κύκλο του Τραμπ. Στην περσινή διάσκεψη, ο Βανς, τότε γερουσιαστής, αρνήθηκε να συναντήσει τον Ζελένσκι και ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι «δεν τον ενδιαφέρει πραγματικά τι θα συμβεί στην Ουκρανία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».

Ο Ζελένσκι σχεδιάζει επίσης να συναντηθεί με άλλα μέλη της ομάδας του Τραμπ καθώς και με γερουσιαστές με επιρροή, αλλά δεν υπάρχει «ακόμη ημερομηνία» για να συναντήσει τον ίδιο τον Τραμπ, είπε, αν και η ομάδα του εργάζεται για να καθορίσει μια τέτοια ημερομηνία. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι θα συναντήσει «πιθανώς» τον Ζελένσκι αυτή την εβδομάδα και είναι πιθανό ο Ουκρανός πρόεδρος να μεταβεί αεροπορικώς στην Ουάσινγκτον από το Μόναχο.

«Ελπίζουμε ότι οι ομάδες μας θα καθορίσουν μια ημερομηνία και ένα σχέδιο συναντήσεων στις ΗΠΑ - μόλις συμφωνηθεί το σχέδιο, είμαστε έτοιμοι, είμαι έτοιμος», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο, κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της ρωσικής εισβολής, οι επικοινωνιακές ικανότητες του Ζελένσκι και οι παθιασμένες ομιλίες του ανάγκασαν τους απρόθυμους δυτικούς ηγέτες να υποστηρίξουν την Ουκρανία με όπλα και οικονομική υποστήριξη. Τώρα, με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα πρόκληση, καθώς ένας σημαντικός σκεπτικιστής για τη συνέχιση της υποστήριξης προς το Κίεβο έγινε ο ηγέτης του μεγαλύτερου συμμάχου της χώρας.

Σε συνέντευξή του στο Fox News που προβλήθηκε αργά τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν δαπανήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την Ουκρανία τα τελευταία χρόνια. «Μπορεί να κάνουν μια συμφωνία, μπορεί να μην κάνουν μια συμφωνία, μπορεί (η Ουκρανία) να γίνουν ρωσική κάποια μέρα, μπορεί να μην γίνει κάποια μέρα, αλλά έχουμε όλα αυτά τα χρήματα εκεί και είπα ότι τα θέλω πίσω», είπε ο Τραμπ.

Αυτό σημαίνει ότι μαζί με τα συχνά μηνύματα του Ζελένσκι για τους γεωπολιτικούς και ηθικούς κινδύνους του να επιτραπεί στη Ρωσία να επικρατήσει στην Ουκρανία, έχει προσθέσει μερικά νέα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του Αμερικανού προέδρου. Το πιο αξιοσημείωτο μήνυμα είναι η ιδέα οι ΗΠΑ να αποκτήσουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στις «σπάνιες γαίες» της Ουκρανίας, μια προοπτική που έχει κεντρίσει αρκετά το ενδιαφέρον του Τραμπ ώστε να την αναφέρει αρκετές φορές σε πρόσφατες εμφανίσεις του στα μέσα ενημέρωσης.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι παρουσίασε αυτή την ιδέα στον Τραμπ τον Σεπτέμβριο, όταν οι δύο τους συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη, και σκοπεύει να επιστρέψει με «ένα πιο λεπτομερές σχέδιο» σχετικά με τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές εταιρείες τόσο στην ανοικοδόμηση της μεταπολεμικής Ουκρανίας όσο και στην εξόρυξη των ουκρανικών φυσικών πόρων.

Η Ουκρανία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα ουρανίου και τιτανίου στην Ευρώπη, δήλωσε ο Ζελένσκι , και δεν είναι «προς το συμφέρον των ΗΠΑ» τα αποθέματα αυτά να βρεθούν σε ρωσικά χέρια και να τα μοιραστεί ενδεχομένως με τη Βόρεια Κορέα, την Κίνα ή το Ιράν.

Αλλά υπάρχει και οικονομικό κίνητρο, είπε: «Δεν μιλάμε μόνο για ασφάλεια, αλλά και για χρήματα ... Πολύτιμοι φυσικοί πόροι, όπου μπορούμε να προσφέρουμε στους εταίρους μας δυνατότητες που δεν υπήρχαν πριν για να επενδύσουν σε αυτούς ... Για εμάς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, για τις αμερικανικές εταιρείες θα δημιουργηθούν κέρδη».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της Ουκρανίας να συνεχιστεί η στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ, φέρνοντας ως παράδειγμα τα αμερικανικά συστήματα αεράμυνας Patriot. «Μόνο τα Patriot μπορούν να μας υπερασπιστούν από όλα τα είδη πυραύλων, μόνο τα Patriot. Υπάρχουν και άλλα [ευρωπαϊκά] συστήματα ... αλλά δεν μπορούν να παρέχουν πλήρη προστασία ... Επομένως, μπορείτε να δείτε ότι χωρίς την Αμερική, οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν μπορούν να είναι πλήρεις», τόνισε.

Οι πρώτες εβδομάδες της προεδρίας του Τραμπ έχουν δώσει στους Ουκρανούς πολλούς λόγους ανησυχίας. Υπήρξε το παγκόσμιο πάγωμα των προγραμμάτων USAID, γεγονός που επηρεάζει στην Ουκρανία εκατοντάδες οργανώσεις που εργάζονται σε πολλούς τομείς, από βετεράνους του στρατού μέχρι σχολεία και καταφύγια. Στη συνέχεια, υπήρξε η παραδοχή του Τραμπ σε συνέντευξή του στη New York Post το Σαββατοκύριακο ότι έχει ήδη μιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν σε μια προσπάθεια να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Όταν ρωτήθηκε πόσες φορές, είπε μόνο: «Καλύτερα να μην πω».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «πολύ σημαντικό» το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε με ουκρανική αντιπροσωπεία πριν από τη συνάντηση με τον Πούτιν, αλλά απέφυγε να επικρίνει τον Τραμπ για τις δηλώσεις του. «Είναι σαφές ότι δεν θέλει πραγματικά να γνωρίζουν όλοι τις λεπτομέρειες και αυτή είναι προσωπική του απόφαση», είπε.

Ο Ζελένσκι έχει συνηθίσει να κινείται επιφυλακτικά όταν πρόκειται για τον Τραμπ. Βαδίζει σε ένα διπλωματικό τεντωμένο σχοινί, με την επιβίωση της Ουκρανίας να εξαρτάται ενδεχομένως από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου αν θα συνεχίσει να την υποστηρίζει.

Σχετικά με το πάγωμα του USAID, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Δεν πρόκειται να διαμαρτυρηθούμε ότι κάποια προγράμματα έχουν παγώσει, επειδή το πιο σημαντικό πράγμα για εμάς είναι η στρατιωτική βοήθεια και αυτή έχει διατηρηθεί, για την οποία είμαι ευγνώμων ... Εάν η αμερικανική πλευρά έχει τη δυνατότητα και την επιθυμία να συνεχίσει την ανθρωπιστική της αποστολή, είμαστε πλήρως υπέρ αυτής, και εάν δεν το κάνει, τότε θα βρούμε μόνοι μας τον τρόπο να βγούμε από αυτή την κατάσταση».

Οι δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ για την Ουκρανία μέχρι στιγμής είναι αποσπασματικές και συχνά αντιφατικές, αλλά ένα θέμα που έχει επικρατήσει είναι ότι ενώ θέλει να κάνει μια συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος, η Ευρώπη θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της ειρήνης μετά. Σε απάντηση, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, έχει διατυπώσει την ιδέα μιας ευρωπαϊκής ειρηνευτικής δύναμης που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην Ουκρανία κάποια στιγμή μετά από μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μια τέτοια αποστολή θα λειτουργούσε μόνο εάν αναπτυσσόταν σε κλίμακα.

«Όσον αφορά την ιδέα του Μακρόν, αν είναι μέρος της εγγύησης ασφαλείας, τότε ναι, αν θα υπάρχουν 100-150.000 Ευρωπαίοι στρατιώτες, τότε ναι. Αλλά ακόμη και τότε δεν θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο στρατευμάτων με τον ρωσικό στρατό», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η Ευρώπη απέχει ακόμη πολύ από το να συμφωνήσει να αναπτύξει ετοιμοπόλεμα στρατεύματα στην Ουκρανία, μια κίνηση στην οποία ο Πούτιν θα ήταν απίθανο να συμφωνήσει στις διαπραγματεύσεις, και ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μια πιο ήπια ειρηνευτική αποστολή θα ήταν απίθανο να λειτουργήσει, εκτός εάν συνοδεύεται από εγγυήσεις ότι θα σταθεί απέναντι στη Ρωσία σε περίπτωση που η Μόσχα επαναλάβει τις εχθροπραξίες.

«Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν νομίζω ότι τα στρατεύματα του ΟΗΕ ή οτιδήποτε παρόμοιο έχει βοηθήσει πραγματικά κανέναν στην ιστορία. Δεν μπορούμε πραγματικά να υποστηρίξουμε αυτή την ιδέα σήμερα. Είμαστε υπέρ ενός ειρηνευτικού αποσπάσματος εάν αυτό αποτελεί μέρος μιας εγγύησης ασφαλείας και θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι χωρίς την Αμερική αυτό είναι αδύνατο», πρόσθεσε.

Εάν ο Τραμπ καταφέρει να φέρει την Ουκρανία και τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι σχεδιάζει να προσφέρει στη Ρωσία ανταλλαγή εδαφών, παραχωρώντας εδάφη που κατέχει το Κίεβο στην περιοχή Κουρσκ, μετά την αιφνιδιαστική ουκρανική επίθεση στην περιοχή πριν από έξι μήνες.

«Θα ανταλλάξουμε το ένα έδαφος με το άλλο», είπε, αλλά πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει ποιο τμήμα της κατεχόμενης από τη Ρωσία γης θα ζητήσει η Ουκρανία ως αντάλλαγμα. «Δεν ξέρω, θα το δούμε. Αλλά όλα τα εδάφη μας είναι σημαντικά, δεν υπάρχει προτεραιότητα», είπε.

Καθώς ο Ζελένσκι στρέφει την προσοχή του στον Τραμπ, δήλωσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να κρίνουμε την προηγούμενη κυβέρνηση. Οι σχέσεις μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον λέγεται ότι γίνονταν όλο και πιο ψυχρές, καθώς η ομάδα του Ζελένσκι είχε απογοητευτεί από την εστίαση του Τζο Μπάιντεν στη διαχείριση των κινδύνων κλιμάκωσης.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι ο Μπάιντεν θα μείνει στην ιστορία ως ο άνθρωπος που βοήθησε να σωθεί η Ουκρανία ή ως ο άνθρωπος που αντέδρασε πολύ αργά για να αντιμετωπίσει την πρόκληση του Πούτιν, ο Ζελένσκι γέλασε και είπε ότι είναι «πολύ δύσκολο» να απαντήσει κάποιος σε αυτή τη φάση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επέκρινε την αρχική απροθυμία του Μπάιντεν να παράσχει στην Ουκρανία όπλα - «αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης έδωσε ώθηση στη Ρωσία» - αλλά δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι ευγνώμων για όλη τη βοήθεια που ήρθε αργότερα.

Η πλήρης αποτίμηση, είπε, θα έρθει με τον καιρό: «Είναι δύσκολο να τα κρίνουμε όλα σήμερα, επειδή δεν τα γνωρίζουμε όλα. Αργότερα θα μάθουμε, θα ξέρουμε τα πάντα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.