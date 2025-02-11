Τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ υπερκάλυψαν τον καθορισμένο στόχο τους, χορηγώντας το 2024 στην Ουκρανία πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια για την ασφάλεια, με τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη της Συμμαχίας με τον Καναδά να συνεισφέρουν πάνω από το ήμισυ της συνολικής βοήθειας αυτής, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος της Συμμαχίας.

Πολλά κράτη μέλη της Συμμαχίας βρίσκονται αντιμέτωπα με πιέσεις που ασκεί και πάλι, όπως και στην πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που ζητά να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Μπροστά σε αυτές τις πιέσεις, πολλές χώρες πασχίζουν να δείξουν στην αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ ότι έχουν ήδη αυξήσει τις στρατιωτικές τους δαπάνες, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Αυτή την εβδομάδα θα διεξαχθεί σύνοδος των υπουργών Άμυνας των χωρών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Στη συνάντηση θα παρευρεθεί και ο νέος υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ. Οι αμυντικές δαπάνες θα βρεθούν ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων.

Στη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας πέρσι στην Ουάσινγκτον, ηγέτες των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να παράσχουν τουλάχιστον 40 δισεκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια για την ασφάλεια στο Κίεβο «με αναλογικές εισφορές» και «εντός του επόμενου έτους».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δηλώνει πλέον ότι αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί.

Η εκπρόσωπος της Συμμαχίας, Άλισον Χαρτ τόνισε ότι ο Ρούτε «έχει πλέον επιβεβαιώσει ότι συμμαχικές χώρες υπερκάλυψαν αυτή τη δέσμευση, χορηγώντας το 2024 πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ βοήθειας για την ασφάλεια στην Ουκρανία».

«Πάνω από το ήμισυ αυτού του ποσού δόθηκε από ευρωπαϊκά κράτη μέλη και τον Καναδά», πρόσθεσε. Η υπόλοιπη βοήθεια προήλθε από τις ΗΠΑ.

Το ΝΑΤΟ δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των συνεισφορών.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ζητούν από δυτικούς εταίρους τους περισσότερη βοήθεια και με γρηγορότερο τρόπο, τονίζοντας την ανάγκη για πιο εξελιγμένα συστήματα αεράμυνας και την ανάγκη για πυρομαχικά.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρούτε δήλωσε πως τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη της Συμμαχίας και ο Καναδάς αύξησαν το 2024 κατά 20% τις αμυντικές τους δαπάνες, σε σύγκριση με το 2023. Αυτή η ετήσια αύξηση 20% σε αμυντικές δαπάνες, εκτός των ΗΠΑ, ανέβασε τις συνολικές αμυντικές τους δαπάνες σε πάνω από 485 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.