New York Post: Ο Τραμπ λέει ότι μίλησε με τον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το New York Post.

Σε συνέντευξή του στο Air Force One την Παρασκευή ο Τραμπ είπε ότι «καλύτερα να μην πω», όταν ρωτήθηκε πόσες φορές έχουν μιλήσει οι δύο ηγέτες.

Ο Τραμπ δήλωσε στο New York Post ότι ο Πούτιν «θέλει να δει ανθρώπους να σταματούν να πεθαίνουν».

Όπως σημειώνει το CNN, δεν είναι σαφές πότε μίλησαν οι δύο πρόεδροι ή αν η επικοινωνία έλαβε χώρα αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, τον Ιανουάριο, και πόσες φορές. Το CNN επικοινώνησε με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για διευκρινίσεις. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Κυριακή ότι δεν μπορεί «ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει» τις αναφορές για συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σημειώνεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ και η Μόσχα περιμένει μήνυμα από την Ουάσινγκτον ότι είναι και αυτή έτοιμη.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, θα συμπληρώσει την τρίτη επέτειο στις 24 Φεβρουαρίου. Χιλιάδες άνθρωποι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία Ουκρανοί, έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Τραμπ δήλωσε στο New York Post ότι «είχε πάντα καλή σχέση με τον Πούτιν» και ότι έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν αποκάλυψε όμως περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Ελπίζω να γίνει γρήγορα», δήλωσε ο Τραμπ. «Κάθε μέρα πεθαίνουν άνθρωποι. Αυτός ο πόλεμος είναι τόσο άσχημος στην Ουκρανία. Θέλω να τελειώσει αυτό το καταραμένο πράγμα».

«Θέλουν συνάντηση. Κάθε μέρα πεθαίνουν άνθρωποι. Νεαροί όμορφοι στρατιώτες σκοτώνονται. Νέοι άνδρες, σαν τους γιους μου. Και από τις δύο πλευρές. Σε όλο το πεδίο της μάχης», σημείωσε ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας σε αντάλλαγμα για τη συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας προς τη χώρα. «Επιδιώκουμε να κάνουμε μια συμφωνία με την Ουκρανία, όπου θα διασφαλίσουν αυτό που τους παρέχουμε με τις σπάνιες γαίες τους και άλλα πράγματα», είχε δηλώσει ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, παραπονούμενος ότι η Ευρώπη δεν παρείχε στην Ουκρανία το ίδιο επίπεδο βοήθειας με τις ΗΠΑ.

Η πρόταση αυτή αναδεικνύει τις προθέσεις του Τραμπ όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχει παραπονεθεί εδώ και καιρό για το βάρος των ΗΠΑ στον εξοπλισμό του Κιέβου, αλλά δεν έχει περιγράψει λεπτομερώς τα σχέδιά του για τη διακοπή ή τη συνέχιση της υποστήριξης από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Το Κρεμλίνο ανέφερε στο CNN νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι δεν έχουν υπάρξει σοβαρές συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν. «Δεν υέχει υπάρξει καμία αρχική επαφή για να συζητηθεί αν χρειάζεται να συναντηθούν ή όχι και αν χρειάζεται, πότε και πώς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο CNN.

Εν μέσω αυξανόμενων προσδοκιών για συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, ένας ανώτερος Ρώσος βουλευτής δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «προχωρημένες» προετοιμασίες για μια συνάντηση, ενδεχομένως ήδη αυτόν τον μήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.