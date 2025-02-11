Πόλεμος στην Ουκρανία: Στρατιώτης φτιάχνει υπέροχα γλυπτά στα τοιχώματα των χαρακωμάτων

Μέσα στη μεγαλύτερη ασχήμια, μέσα στη μεγαλύτερη κόλαση, κάποιοι άνθρωποι βρίσκουν την ομορφιά… Στις 24 Φεβρουαρίου συμπληρώνονται τρία χρόνια από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, που έχει κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες ζωές τόσο στον εισβολέα όσο και στον αμυνόμενο. Σε ένα βίντεο ένας ταλαντούχος Ουκρανός στρατιώτης διακρίνεται να φτιάχνει υπέροχα γλυπτά στα τοιχώματα των χαρακωμάτων, κάπου στο μέτωπο, εμπνεόμενος από την ουκρανική παράδοση.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2023, αλλά έγινε πρόσφατα viral στα κοινωνικά μέσα. Κανείς δεν γνωρίζει το όνομα του καλλιτέχνη, ούτε την τύχη του από τότε που προβλήθηκε το βίντεο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.