Ένα μεγάλο μέρος της Ουκρανίας επιδιώκει να επανενωθεί με τη Ρωσία και το έχει ήδη κάνει, όπως δείχνει η κατάσταση στο πεδίο της μάχης, δήλωσε την Τρίτη ο Ντμίτρι Πεσκόφ επιδεικνύοντας την αδιαλλαξία της Μόσχας.



Σχολιάζοντας τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουκρανία «μπορεί μια μέρα να γίνει ρωσική, μπορεί και όχι» ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας σχολίασε: «το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της Ουκρανίας επιδιώκει να γίνει ‘’Ρωσία’’, ή έχει ήδη ενταχθεί σε αυτή είναι προφανές».

Πηγή: skai.gr

«Αυτό είναι ένα γεγονός που υλοποιήθηκε στο πεδίο Άνθρωποι που, παρά πολλούς κινδύνους, έκαναν ουρές για να ψηφίσουν σε δημοψήφισμα για την ένταξη στη Ρωσία - αυτό από πολλές απόψεις ανταποκρίνεται στα λόγια του προέδρου [των ΗΠΑ] [Ντόναλντ] Τραμπ» υποστήριξε ο Πεσκόφ, αναφερόμενος σε δημοψηφίσματα που δεν αναγνωρίζει η Δύση.Μιλώντας για τη δυνατότητα υλοποίησης των προτάσεων του ηγέτη των ΗΠΑ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου πρόσθεσε σιβυλλικά ότι «κάθε γεγονός έχει 50% πιθανότητες: είτε ναι είτε όχι».Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Τραμπ είπε ότι «η Ουκρανία μπορεί να γίνει Ρωσική μια μέρα, μπορεί και όχι», και δεν απέκλεισε ότι θα ήθελε η Ουκρανία να επιστρέψει όλα τα χρήματα που ξόδεψε η αμερικανική κυβέρνηση για την υποστήριξή της. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης επανέλαβε ότι θέλει να εξασφαλίσει προνομιακή πρόσβαση των ΗΠΑ σε ουκρανικές σπάνιες γαίες , σε αντάλλαγμα για την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια που συνεχίζει να ρέει στο Κίεβο για την αντιμετώπιση της Ρωσίας.

