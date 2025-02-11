Χούθι: Είμαστε έτοιμοι να επιτεθούμε στο Ισραήλ

Έτοιμοι να εξαπολύσουν επιθέσεις κατά του Ισραήλ αν αυτό συνεχίσει τις επιθέσεις στη Γάζα και δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είναι οι τρομοκράτες Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν και ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής και βόρειας Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, δήλωσε ο ηγέτης της ομάδας, Αμπντουλμάλικ αλ-Χούθι, σε τηλεοπτική ομιλία του την Τρίτη.

Οι Χούθι είχαν επιτεθεί σε ισραηλινά και άλλα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, διαταράσσοντας τις παγκόσμιες ναυτιλιακές γραμμές, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανακοίνωσε ότι αναβάλλει μέχρι νεωτέρας την απελευθέρωση περισσότερων Ισραηλινών ομήρων η οποία ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της οργάνωσης Αμπού Ομπέιντα στο Telegram.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Χαμάς η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από το Ισραήλ και στα εμπόδια που βάζει το Ισραήλ στη ροή της βοήθειας που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ομπέιντα είπε, επίσης, ότι το Ισραήλ καθυστέρησε την επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων της Γάζας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας και άνοιξε πυρ εναντίον τους.

Η τρομοκρατική ομάδα απαιτεί «αναδρομική αποζημίωση» για τις φερόμενες ως παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ, διαφορετικά δεν θα απελευθερώσει ομήρους μέχρι νεωτέρας.

