Η Βρετανία επέβαλε σήμερα κυρώσεις στη ρωσική κυβερνοομάδα Zservers και σε έξι μέλη της, λέγοντας ότι συνέβαλαν στη διευκόλυνση των επιθέσεων ransomware που προκαλούν καταστροφές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα μέτρα, που ελήφθησαν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, θα επιβάλουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στη Zservers και στη βρετανική εταιρεία βιτρίνας της XHOST Internet Solutions LP, καθώς και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση ταξιδιών σε έξι άτομα.

Οι θυγατρικές της διαβόητης ομάδας κυβερνοεγκληματιών Lockbit είναι γνωστό ότι έχουν χρησιμοποιήσει τους Zservers ως ορμητήριο για επιθέσεις ransomware, ανακοίνωσε η Βρετανία.

Οι επιθέσεις ransomware ("λυτρισμικό"), οι οποίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ευαίσθητα δεδομένα, να διαταράξουν βασικές υπηρεσίες και να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια, απέφεραν 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τα θύματά τους παγκοσμίως μόνο το 2023, πρόσθεσε.

«(Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ) Πούτιν έχει οικοδομήσει ένα διεφθαρμένο μαφιόζικο κράτος που καθοδηγείται από την απληστία και την αδίστακτη συμπεριφορά», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι.

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι πιο αδίστακτοι εκβιαστές και εγκληματίες του κυβερνοχώρου οργιάζουν μέσα από τα σύνορά του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.