Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας καταδίκασαν «με τον εντονότερο τρόπο την εξωφρενική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος» σε γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος εκτός της εσωτερικής περιμέτρου του πυρηνικού σταθμού Μπαράκα, στην περιοχή Αλ Ντάφρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σε δήλωση Τύπου, τα μέλη του Συμβουλίου ανέφεραν ότι η επίθεση συνιστά «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και προειδοποίησαν ότι ενέχει «σοβαρούς κινδύνους για τις ζωές των αμάχων, τις υποδομές και το περιβάλλον».

Εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία» για επικίνδυνη κλιμάκωση και ζήτησαν την «άμεση και μόνιμη παύση» όλων των επιθέσεων κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών στα ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων ή απειλών επίθεσης κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων ειρηνικού χαρακτήρα.

Τα μέλη του Συμβουλίου παρέπεμψαν επίσης σε σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Διάσκεψης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) εκφράζοντας ανησυχία για «τέτοιες επιθέσεις ή απειλές επίθεσης κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων ειρηνικού χαρακτήρα».

Έλαβαν, επίσης, υπόψη τη δήλωση του γενικού διευθυντή του ΔΟΑΕ, ο οποίος εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για το περιστατικό και υπογράμμισε ότι «στρατιωτική δραστηριότητα που απειλεί την πυρηνική ασφάλεια είναι απαράδεκτη».

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας κάλεσαν τα κράτη να τηρούν «τα υψηλότερα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας, προστασίας και διασφαλίσεων» και να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια και προστασία.

Επανέλαβαν ότι ο πυρηνικός σταθμός Μπαράκα «σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα», υπό την εποπτεία της Ομοσπονδιακής Αρχής Διαχείρισης Πυρηνικών των ΗΑΕ (FANR) και σε συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας του ΔΟΑΕ.

Κλείνοντας, τα μέλη του Συμβουλίου επιβεβαίωσαν την «πλήρη δέσμευσή» τους στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και επανέλαβαν την ισχυρή στήριξή τους στην «εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: skai.gr

