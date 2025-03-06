Ζελένσκι: Ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα να έχουμε μια ουσιαστική συνάντηση με τις ΗΠΑ

Σε «μια ουσιαστική συνάντηση» με τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα ελπίζει ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανέφερε ο ίδιος σε μια μακρά ενημέρωση που παρείχε μετά το τέλος των συνομιλιών που είχε στο περιθώριο της Συνόδου κορυφής της ΕΕ που διεξάγεται στις Βρυξέλλες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, αναφέρθηκε στην περιορισμένη εκεχειρία που πρότεινε ο Εμανουέλ Μακρόν σε αέρα και θάλασσα ως πρώτο βήμα προς μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία και προέτρεψε τη Μόσχα να συμφωνήσει σε μια συμφωνία για την απελευθέρωση κρατουμένων «ως μέσο για τη δημιουργία βασικής εμπιστοσύνης» για τις μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, είπε ότι «οι Ουκρανοί θέλουν πραγματικά ειρήνη, αλλά όχι με το κόστος της εγκατάλειψης της Ουκρανίας».

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επανεξοπλίσει την Ευρώπη και εξήρε τις προσπάθειες για επενδύσεις στις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες. Επίσης, υποστήριξε τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να «ξεμπλοκάρει» τις εργασίες για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Ζελένσκι

«Όλοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία, η μοναδική πηγή αυτού του πολέμου, αποδέχεται την ανάγκη τερματισμού του. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί με δύο μορφές σιωπής: καμία επίθεση στην ενέργεια και σε άλλες μη στρατιωτικές υποδομές – μια εκεχειρία για πυραύλους, βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς. Καμία στρατιωτική επιχείρηση στη Μαύρη Θάλασσα.

Το επόμενο βήμα είναι η βασική εμπιστοσύνη στις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις. Ουκρανοί, όλοι οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, κάθε ανθρώπινη καρδιά στον κόσμο που δεν συμφωνεί με τον πόλεμο – όλοι πρέπει να αισθανόμαστε ότι οι Ρώσοι δεν μας εξαπατούν. Η απελευθέρωση των κρατουμένων θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μέσο δημιουργίας βασικής εμπιστοσύνης.

Αυτό θα πρέπει να βασίζεται στην κατανόηση ότι οποιαδήποτε εκεχειρία ή μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορούν να χρησιμεύσουν μόνο ως πρόλογος για μια πλήρη και δίκαιη διευθέτηση, για μια συνολική συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας και το τέλος του πολέμου.

Οι Ουκρανοί θέλουν πραγματικά ειρήνη, αλλά όχι με το κόστος να εγκαταλείψουν την Ουκρανία. Το πραγματικό ερώτημα για οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις είναι αν η Ρωσία είναι ικανή να εγκαταλείψει τον πόλεμο. Να είστε βέβαιοι ότι η Ουκρανία θα μοιραστεί όλες τις λεπτομέρειες των ειρηνευτικών σχεδίων και της διαδικασίας συνομιλιών με όλη την Ευρώπη. Κάθε ευρωπαϊκό έθνος που βοηθά πρέπει να βρίσκεται στο μονοπάτι προς την ειρήνη.

Σας προτρέπω να συνεχίσετε να υποστηρίζετε τη θέση ότι όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της Ουκρανίας θα πρέπει να επιλύονται με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, όπως όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των εθνών σας ή της Ευρώπης συνολικά θα πρέπει να επιλύονται με τη συμμετοχή σας.

Μόνο αυτό μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη στην ήπειρο και τον σεβασμό των συμφερόντων όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Γι' αυτό προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την εκπροσώπηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Οτιδήποτε επηρεάζει την ασφάλεια της Ευρώπης θα πρέπει να επιλυθεί με τη συμμετοχή της Ευρώπης.

Κάθε μέρα και κάθε νύχτα, πρέπει να προστατεύουμε ζωές. Οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι συνεχίζουν να χτυπούν τις πόλεις μας. Οι βομβαρδισμοί στο μέτωπο συνεχίζονται και οι ρωσικές ομάδες δολιοφθοράς εξακολουθούν να προσπαθούν να εισέλθουν στο έδαφός μας πέρα ​​από τα σύνορα στις περιοχές Σάμι και Χάρκοβο.

Η Μόσχα δεν μειώνει τις επενδύσεις της στον θάνατο, δεν αυξάνει τον στρατό της και δεν κάνει παύσεις στην προσπάθεια να ξεπεράσει τις κυρώσεις. Η Ρωσία έχει τώρα 220 ταξιαρχίες με πολεμική εμπειρία και σε πέντε χρόνια θα ανεβάσουν αυτόν τον αριθμό στις 300. Πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό φροντίζοντας για τις ζωές τώρα, αύριο και στο μέλλον.

Χαιρετίζω τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επανεξοπλίσει την Ευρώπη. Το σχέδιο ReArm Europe είναι η σωστή πρωτοβουλία. Τα αμυντικά κονδύλια στο πλαίσιο αυτού του Ευρωπαϊκού Σχεδίου θα πρέπει να ενισχύσουν όλα τα μέρη της Ευρώπης και ζητώ να διατεθεί σημαντικό μέρος για την παραγωγή όπλων στην Ουκρανία – οι βιομηχανικές μας δυνατότητες είναι οι ταχύτερες και πιο σχετικές με τις τρέχουσες απειλές για την ασφάλεια.

Χαιρετίζω τις προσπάθειες των Ευρωπαίων συναδέλφων μου να αυξήσουν τις δαπάνες εθνικής άμυνας και να εκσυγχρονίσουν τους εθνικούς στρατούς. Όλοι στην Ευρώπη το χρειάζονται αυτό. Όταν συμφωνήσουμε για τη μορφή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ευρώπης, αυτή η μορφή θα βασίζεται στη δύναμη των εθνικών στρατών και στην εμπειρία από την ανάπτυξη δυνάμεων εταίρων στην Ουκρανία, πάνω στο οποίο εργαζόμαστε τώρα.

Χαιρετίζω τις επενδύσεις όλων των εταίρων στην αμυντική βιομηχανία, τόσο στην Ουκρανία όσο και στις χώρες σας. Η βιομηχανική βάση της Ευρώπης πρέπει να αναπτυχθεί. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει ο τόπος όπου παράγονται τα πιο προηγμένα τεχνολογικά και αποτελεσματικά όπλα στον κόσμο. Αυτό δεν είναι φαντασία αν οι Ευρωπαίοι θέσουν πραγματικά αυτόν τον στόχο.

Είμαι ευγνώμων για το 16ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ και πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε αυτήν την πίεση. Χρειαζόμαστε ένα 17ο πακέτο κυρώσεων. Αυτές οι κυρώσεις πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ έως ότου η Ρωσία σταματήσει την κατοχή. Γνωρίζω ότι αναπτύσσεται ένα ειδικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο για την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας - σας προτρέπω να επισπεύσετε αυτή τη διαδικασία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί το έργο των ομάδων μας στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Επί του παρόντος, οι εργασίες στα cluster έχουν μπλοκαριστεί χωρίς κανέναν λογικό λόγο. Χρειαζόμαστε κοινή λογική, πρέπει να ξεμπλοκάρουμε το έργο για τα clusters, και αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο ηγεσίας.

Είμαι ευγνώμων για όλη την υποστήριξη και οι Ουκρανοί εκτιμούν πραγματικά ότι σε μια εποχή τόσο μεγάλων συναισθημάτων στην παγκόσμια πολιτική, η ευρωπαϊκή ακεραιότητα διατηρείται και η Ευρώπη προσπαθεί πραγματικά να κάνει το σωστό. Εν τω μεταξύ, οι ομάδες της Ουκρανίας και της Αμερικής ξεκίνησαν ξανά τις εργασίες και ελπίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια ουσιαστική συνάντηση.

Η Ουκρανία επιδιώκει την ειρήνη από την πρώτη στιγμή του πολέμου και πάντα δηλώναμε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται αποκλειστικά λόγω της Ρωσίας. Η Ουκρανία δεν είναι μόνο έτοιμη να κάνει τα απαραίτητα βήματα για την ειρήνη, αλλά προτείνουμε επίσης αυτά τα βήματα. Ζητώ την υποστήριξη της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων ηγετών που βοηθούν να ανοίξει ο δρόμος για την ειρήνη. Αυτό απηύθυνα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο»

Πηγή: skai.gr

