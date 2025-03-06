«Είναι υπέροχο που δεν είμαστε μόνοι», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για την «ισχυρή υποστήριξή» τους, την οποία, όπως λέει, έχει δει «από την αρχή του πολέμου».

«Και κατά τη διάρκεια όλης αυτής της περιόδου και την περασμένη εβδομάδα, μείνατε μαζί μας», τόνισε.

«Είμαστε πολύ ευγνώμονες που δεν είμαστε μόνοι μας. Και αυτά δεν είναι απλά λόγια. Το νιώθουμε. Είναι πολύ σημαντικό που [στείλατε] ένα ισχυρό μήνυμα στον ουκρανικό λαό, στους Ουκρανούς πολεμιστές, στους πολίτες, σε όλες τις οικογένειές μας. Και είναι σπουδαίο ότι δεν είμαστε μόνοι», σημείωσε.

Τον Ουκρανό ηγέτη υποδέχτηκαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Αντόνιο Κόστα είπε ότι σήμερα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, μέσα από την οποία θα ενισχυθεί και η άμυνα της Ουκρανίας. «Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την Ουκρανία για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη ειρήνη», είπε.

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για μια κρίσιμη καμπή για την Ευρώπη. «Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να είναι σε θέση να προστατεύσει τον εαυτό της και να αμυνθεί. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να βάλουμε και την Ουκρανία σε θέση ώστε να μπορεί να προστατεύει τον εαυτό της», είπε, επισημαίνοντας το σχέδιο «Επανεξοπλισμού της Ευρώπης», που παρουσίασε η Επιτροπή πριν από δύο ημέρες και με το οποίο θα μοχλευθούν ως και 800 δισ. ευρώ.

