Αυστραλία: «Οχυρώνεται» το Κουίνσλαντ καθώς ο κυκλώνας Άλφρεντ πλησιάζει

Συναγερμός έχει σημάνει στο Κουίνσλαντ καθώς ο κυκλώνας Άλφρεντ πλησιάζει την πολιτεία της Αυστραλίας.

Οι άνεμοι κατά μήκος της Χρυσής Ακτής δυναμώνουν συνεχώς με τις Αρχές να έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους.

Ο κυκλώνας αναμένεται να φτάσει στην ξηρά ως κατηγορία 2 στο σύστημα των κυκλώνων αργά την Παρασκευή ή –πιθανότερο– νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Η πορεία του έχει επιβραδυνθεί τις τελευταίες ημέρες και κινείται «ακανόνιστα» σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

«Ένας κυκλώνας κατηγορίας δύο σημαίνει ανέμους κοντά στο κέντρο έως και 95 χλμ./ώρα, με ριπές έως και 130 χλμ./ώρα», αναφέρει ο Matthew Collopy του Γραφείου Μετεωρολογίας.

Τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στη γραμμή πυρός του κυκλώνα Άλφρεντ ο οποίος αναμένεται να «χτυπήσει» ανάμεσα στην Ακτή Sunshine και τη Χρυσή Ακτή καθώς και το Μπρίσμπεϊν, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας.

Εκτός από τους ισχυρούς ανέμους, ο κυκλώνας Άλφρεντ αναμένεται να ρίξει έως και 800 χιλιοστά βροχής τις επόμενες ημέρες, επηρεάζοντας μια μεγάλη περιοχή του νότιου Κουίνσλαντ και της βόρειας Νέας Νότιας Ουαλίας. Οι ξαφνικές πλημμύρες και οι πλημμύρες των ποταμών είναι η μεγαλύτερη ανησυχία σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

«Αυτοί είναι δύσκολοι καιροί, αλλά οι Αυστραλοί είναι σκληροί άνθρωποι και εμείς είμαστε ανθεκτικοί άνθρωποι», είπε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε την Πέμπτη.

Σχεδόν 1.000 σχολεία έχουν κλείσει, οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν διακοπεί και τα αεροδρόμια είναι κλειστά. Οι πτήσεις δεν αναμένεται να ξαναρχίσουν μέχρι την Κυριακή το νωρίτερο.

Αν και το Κουίνσλαντ δεν είναι άγνωστο στους κυκλώνες είναι σπάνιο φαινόμενο να εμφανίζονται τόσο νότια.

Η τελευταία φορά που συνέβη ήταν το 1974, όταν ο κυκλώνας Wanda χτύπησε τον Ιανουάριο και στη συνέχεια δύο μήνες αργότερα, η Zoe διέσχισε την ακτή

Πηγή: skai.gr

