Σεισμός 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Χιλή

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές

σεισμός

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Αντοφαγάστα της βόρειας Χιλής, σύμφωνα με το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο (CSN).

  Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το επίκεντρο εντοπίζεται 54 χιλιόμετρα νότια της κοινότητας Σιέρα Γόρδα και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 96 χιλιόμετρα.

 Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

(Με πληροφορίες από το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Χιλής)

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

