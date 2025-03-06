Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Αντοφαγάστα της βόρειας Χιλής, σύμφωνα με το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο (CSN).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το επίκεντρο εντοπίζεται 54 χιλιόμετρα νότια της κοινότητας Σιέρα Γόρδα και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 96 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

(Με πληροφορίες από το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Χιλής)

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

