Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Αντοφαγάστα της βόρειας Χιλής, σύμφωνα με το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο (CSN).
#Earthquake (#sismo) possibly felt 1 min 19 sec ago in #Chile. Felt it? Tell us via:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/6mg4FFRWnK
— EMSC (@LastQuake) March 6, 2025
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το επίκεντρο εντοπίζεται 54 χιλιόμετρα νότια της κοινότητας Σιέρα Γόρδα και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 96 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.
(Με πληροφορίες από το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Χιλής)
