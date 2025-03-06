Ένα νεκρός και τρεις τραυματίες από την κατάρρευση γέφυρας στο Βέλγιο

Ένας εργάτης σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από τη μερική κατάρρευση γέφυρας η οποία επρόκειτο να κατεδαφιστεί, στα περίχωρα της πόλης Λα Λουβιέρ, ανακοίνωσαν οι αρχές στο δυτικό Βέλγιο.

🇧🇪 Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement, lorsqu'un pont de l'autoroute E42 s'est effondré, jeudi.https://t.co/eAXRcFSCHz — L'essentiel (@lessentiel) March 6, 2025

Το ατύχημα σημειώθηκε σε μια γέφυρα του αυτοκινητοδρόμου Ε42, που διασχίζει ένα κανάλι, στο ύψος της κοινότητας Λα Λουβιέρ, κοντά στη Μονς.

Η γέφυρα επρόκειτο να κατεδαφιστεί και ήταν κλειστή για την κυκλοφορία. Πολλοί γερανοί βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα και έπεσαν, όταν κατέρρευσε. Ο ένας από αυτούς κατέληξε πάνω σε μια φορτηγίδα από κάτω.

Σύμφωνα με το βελγικό πρακτορείο Belga, δώδεκα άνθρωποι εργάζονταν στο εργοτάξιο τη στιγμή που σημειώθηκε το ατύχημα.

Ο δήμαρχος Ζακ Γκομπέρ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως ένας εργάτης που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, υπέκυψε στα τραύματά του.

Άλλοι τρεις συνάδελφοί του τραυματίστηκαν όταν τμήμα της χαλύβδινης γέφυρας κατέρρευσε πάνω σε φορτηγίδα που ήταν αγκυροβολημένη στο σημείο για να απομακρύνει μπάζα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

