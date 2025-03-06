Εγκάρδια αγκαλιά Μητσοτάκη- Ζελένσκι στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες

Ιδιαίτερα εγκάρδιας υποδοχής έτυχε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Όπως αποτύπωσε ο φωτογραφικός φακός, ο Έλληνα Πρωθυπουργός, αγκάλιασε θερμά τον Ουκρανό Πρόεδρο, μόλις συναντήθηκαν.

Για την ανάγκη συνολικής εξέτασης της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ηπείρου έκανε λόγο στο μεταξύ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβαση του για την ευρωπαϊκή άμυνα κατά την εν εξελίξει έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαικού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η έννοια της ασφάλειας δεν μπορεί να περιορίζεται στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, καθώς υπάρχουν, όπως είπε, απειλές ασφάλειας και στα Δυτικά Βαλκάνια, τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη που πέρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε και τηλεφωνικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις, ενόψει της έκτακτης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 6 Μαρτίου.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ζελένσκι για τις θέσεις με τις οποίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και επανέλαβε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία.

Υπογράμμισε ότι αυτό απαιτεί σημαντική ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ και της Ουκρανίας, καθώς και αμερικανική στήριξη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία.

Ώρα μεγάλων αποφάσεων «βλέπει» ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πρόκειται σήμερα να συζητηθούν, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα και ο ίδιος προσωπικά αγωνίστηκαν για να πείσουν τους θεσμούς πως οι αλλαγές αυτές έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και καιρό.

«Οι ώρες των μεγάλων αποφάσεων για την ΕΕ έφτασαν», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις για την Ουκρανία και την περαιτέρω στήριξή της, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να εμπλακούν και οι ΗΠΑ, όπως και στις εγγυήσεις ασφαλείας.

«Ταυτόχρονα, στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία για να επιτευχθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια να εμπλέξουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το νέο σχήμα μιας διατηρήσιμης ειρήνης, η οποία θα στηρίζεται, πρώτα και πάνω από όλα, στην ισχύ. Είναι σημαντικό να μπορούμε να παρέχουμε την επόμενη μέρα στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας και σε αυτό το σχήμα εγγυήσεων ασφαλείας θα πρέπει να συμμετέχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και πρέπει διαρκώς να αγωνιζόμαστε ώστε να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αυτό είναι τελικά και προς το δικό τους συμφέρον».

