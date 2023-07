Ζελένσκι: Με «αντίποινα» απειλεί ο ουκρανός πρόεδρος μετά την εκτόξευση «19 ρωσικών πυραύλων» κατά της Οδησσού

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διεμήνυσε σήμερα πως «οπωσδήποτε» θα υπάρξουν «αντίποινα» για τα ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο ιστορικό λιμάνι της Οδησσού με «19 πυραύλους», στα οποία έχασε τη ζωή του άμαχος και τραυματίστηκαν σοβαρά άλλοι περίπου δεκαπέντε, ανάμεσά τους παιδιά.

Missiles against peaceful cities, against residential buildings, a cathedral... There can be no excuse for Russian evil. As always, this evil will lose. And there will definitely be a retaliation to Russian terrorists for Odesa. They will feel this retaliation.



