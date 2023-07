Ινδία: Τουλάχιστον 27 νεκροί και 50 αγνοούμενοι από κατολίσθηση στην πολιτεία Μαχαράστρα

Ο απολογισμός των θυμάτων γιγαντιαίας κατολίσθησης που έπληξε αυτή την εβδομάδα στην πολιτεία Μαχαράστρα της Ινδίας (κεντροδυτικά) έγινε ακόμη βαρύτερος σήμερα, με τις αρχές να κάνουν λόγο για 27 νεκρούς και τουλάχιστον άλλους 50 ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Την Πέμπτη, οι βροχές του μουσώνα προκάλεσαν κατολίσθηση σε χωριό στην περιοχή Ράιγκαντ, περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Μουμπάι.

«Μέχρι στιγμής έχουμε καταμετρήσει 27 πτώματα» και «από 50 ως 60 άνθρωποι συνεχίζουν ακόμη να αγνοούνται, όμως υπάρχουν πολλά προβλήματα στο έργο της διάσωσης στην τοποθεσία αυτή», τόνισε τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς.

India landslide toll rises to 27, with at least 50 still missing#Sharjah24 https://t.co/zk04A0I15a