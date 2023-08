«Σε ευχαριστώ πολύ Όλαφ»: Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Γερμανία ενισχύει με νέους Patriot την Ουκρανία

Η Γερμανία και η Ουκρανία συμφώνησαν το Βερολίνο να προσφέρει στο Κίεβο περισσότερες συστοιχίες του αμερικανικής κατασκευής συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, τόνισε στο διάγγελμά του το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Καλά νέα από τη Γερμανία — ακριβώς αυτό που συμφωνήσαμε με τον [γερμανό καγκελάριο] Όλαφ Σολτς. Έρχονται κι άλλα συστήματα Patriot. Σε ευχαριστώ πολύ Όλαφ, είναι απαραίτητα για την υπεράσπιση του λαού μας έναντι της ρωσικής τρομοκρατίας», είπε ο κ. Ζελένσκι.

Νωρίτερα χθες, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της να στείλει ακόμη δυο συστοιχίες του συστήματος Patriot (Raytheon) στην Ουκρανία.

Η εξέλιξη «ασφαλώς θα μας φέρει πιο κοντά στη δημιουργία αντιαεροπορικής ασπίδας», θα «σώσει χιλιάδες κόσμο, πόλεις και χωριά», διαβεβαίωσε ο κ. Ζελένσκι.

Ο ουκρανικός στρατός λέει πως τα συστήματα αυτά έχουν αναχαιτίσει ακόμη και ρωσικούς υπερηχητικούς πυραύλους επανειλημμένα.

