Lil Tay: Πέθαναν η 14χρονη influencer και ο αδερφός της

Πέθανε στα 14 της χρόνια η διάσημη influencer και ράπερ, Lil Tay (το πραγματικό της όνομα είναι Claire Hope). Τον θάνατο της influencer γνωστοποίησε με δήλωσή της η οικογένειά της, η οποία ανακοίνωσε ότι πέθανε και ο 21χρονος ετεροθαλής αδελφός της, Jason Tian.

Η αιτία θανάτου τους είναι άγνωστη, αλλά στο διαδίκτυο εικάζεται ότι τα δύο αδέρφια σκοτώθηκαν σε τροχαίο.

«Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε τα σπαρακτικά νέα για τον ξαφνικό και τραγικό θάνατο της αγαπημένης μας Claire. Δεν έχουμε λόγια να εκφράσουμε την αφόρητη απώλεια και τον απερίγραπτο πόνο. Ήταν εντελώς απρόσμενο και προκάλεσε σε όλους μας σοκ», γράφει η οικογένεια σε ανάρτησή της.

Lil Tay: Child rapper dies aged 14 as family say brother has also passed away https://t.co/rhueZS1yhO