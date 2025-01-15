Η Ουκρανία έχει αυξήσει κατακόρυφα την εγχώρια παραγωγή όπλων και αυτή τη στιγμή παράγει περίπου το 33-34% του συνόλου των όπλων στο εσωτερικό της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βαρσοβία, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.
Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προμηθεύει την Ουκρανία με ένα ακόμη 30% ενώ το 40% των όπλων το προμηθεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι η ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει μόνο μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας και δεν θα ήταν αρκετή από μόνη της.
Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι σκοπεύει να συζητήσει το θέμα αυτό με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.
