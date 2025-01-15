Λογαριασμός
Τρόμος σε πτήση της Air France - Επιβάτης πέθανε αιφνιδίως στον αέρα

Η Air France, σε δήλωσή της, επιβεβαίωσε ότι ένας επιβάτης πέθανε στη διάρκεια της πτήσης AF334 μετά από επείγουσα ιατρική περίθαλψη

Air France

Τον τρόμο έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Air France από το Παρίσι στη Βοστώνη, καθώς ένας άνδρας πέθανε παρά το γεγονός ότι οι γιατροί κατέβαλλαν προσπάθειες να τον σώσουν.

Ο επιβάτης αρρώστησε μετά την απογείωση της πτήσης από το αεροδρόμιο Paris-Charles de Gaulle την Τρίτη.

Η αστυνομία χαρακτήρισε τον θάνατο του επιβάτη «αιφνίδιο», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. 

Όπως έγινε γνωστό, η αστυνομία της Μασαχουσέτης ερευνά τον θάνατο του ανθρώπου.

Η Air France, σε δήλωσή της, επιβεβαίωσε ότι ένας επιβάτης πέθανε στη διάρκεια της πτήσης AF334 μετά από επείγουσα ιατρική περίθαλψη.

«Παρά τη βοήθεια ενός γιατρού στο αεροπλάνο, ο επιβάτης δεν έγινε δυνατό να  σωθεί», είπε ένας εκπρόσωπος. «Η Air France υπενθυμίζει ότι τα μέλη του πληρώματος της εκπαιδεύονται τακτικά για να χειρίζονται τέτοιου είδους καταστάσεις».

Τα επείγοντα ιατρικά περιστατικά δεν είναι ασυνήθιστα στις πτήσεις, με τα δεδομένα να δείχνουν ότι μόνο στις ΗΠΑ περίπου 44.000 πτήσεις αντιμετωπίζουν κάποια μορφή ιατρικού συμβάντος κάθε χρόνο.
 

Πηγή: skai.gr

