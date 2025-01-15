Ερντογάν: Καθήκον μας η σταθερότητα στη Συρία

Στην πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ο. του κόμματός του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικέντρωσε την ομιλία του στην κατάσταση που επικρατεί στη Συρία, εξήρε τις προσπάθειες της χώρας του να στηρίξει τη γειτονική χώρα, αλλά απείλησε τους Κούρδους της Συρίας με επίθεση, σε περίπτωση που δεν καταθέσουν τα όπλα.



Μετά από το θερμό χειροκρότημα που έλαβε από τους βουλευτές του και το ακροατήριο, που φώναζε συνεχώς συνθήματα και τραγουδούσε, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι «είναι καθήκον μας ως αδελφοί και γείτονες να διασφαλίσουμε ότι οι Σύροι θα σταθούν στα πόδια τους το συντομότερο δυνατό». Παράλληλα στοχοποίησε τους Κούρδους της Συρίας τονίζοντας ότι «εάν το YPG, που έχει καταλάβει τους φυσικούς πόρους της Συρίας, δεν καταθέσει τα όπλα, δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από την επικείμενη μοίρα».

«Τρομερή εξέλιξη» το τέλος του καθεστώτος Άσαντ

Ο Ερντογάν περιέγραψε το τέλος των 63 ετών Μπααθισμού στη Συρία, ως «μια τρομερή εξέλιξη, οι Σύροι αδερφοί μας απελευθερώθηκαν επιτέλους από το καθεστώς Άσαντ, που σφαγίασε ανθρώπους με βόμβες διασποράς. Όχι μόνο το Χαλέπι, η Δαμασκός, η Χάμα και η Χομς, αλλά όλα τα μέρη της Συρίας απέκτησαν την ελευθερία τους μετά από χρόνια τυραννίας». Για την ανάμειξη της Τουρκίας στην αλλαγή καθεστώτος στη Συρία είπε ότι «δεν υπάρχει τίποτα πιο φυσικό από το να επέμβεις στη διπλανή χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους». «Καθήκον όλων μας», τόνισε, «είναι να συμβάλουμε για τη σταθερότητα στη Συρία. Να διασφαλίσουμε ότι θα σταθούν στα πόδια τους το συντομότερο δυνατό. Οι δυνάμεις που επιτίθενται στα εδάφη και τον λαό της Συρίας, ειδικά το Ισραήλ, πρέπει να βάλουν τέλος στις επιθετικές τους ενέργειες το συντομότερο δυνατό. Διαφορετικά, οι σοβαρές συνέπειες που θα προκύψουν θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε όλους».



Η σημερινή ομιλία του Τούρκου προέδρου είχε αέρα προεκλογικού λόγου σε μια φάση που το θέμα των πρόωρων εκλογών συζητείται σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην επίλυση του Κουρδικού και στο Συριακό. Η κυβέρνηση βιάζεται και πιέζει. Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν Ντεβλέτ Μπαχτσελί έθεσε χθες όρο ότι στη δεύτερη επίσκεψη της κουρδικής αντιπροσωπείας στον Οτσαλάν θα πρέπει να κηρύξει τη διάλυση της οργάνωσης.

