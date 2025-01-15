Λογαριασμός
Ο Ερντογάν συναντήθηκε στην Άγκυρα με τον πρωθυπουργό της διεθνούς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης  

Παράλληλα, την Άγκυρα επισκέπτεται σήμερα ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, αλ Σαϊμπάνι, συνοδευόμενος από τον Σύρο υπουργό Αμυνας

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα είχε στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη της Λιβύης έχει έδρα την Τρίπολη.

Η συνάντηση δεν είχε ανακοινωθεί στο σημερινό πρόγραμμα του Ερντογάν και δεν προσκλήθηκαν εκπρόσωποι του Τύπου.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, και ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν.

Παράλληλα, την Άγκυρα επισκέπτεται σήμερα ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, αλ Σαϊμπάνι, συνοδευόμενος από τον Σύρο υπουργό Αμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

