Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα είχε στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Η διεθνώς αναγνωρισμένη της Λιβύης έχει έδρα την Τρίπολη.
Η συνάντηση δεν είχε ανακοινωθεί στο σημερινό πρόγραμμα του Ερντογάν και δεν προσκλήθηκαν εκπρόσωποι του Τύπου.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, και ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν.
Παράλληλα, την Άγκυρα επισκέπτεται σήμερα ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, αλ Σαϊμπάνι, συνοδευόμενος από τον Σύρο υπουργό Αμυνας.
