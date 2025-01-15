Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα είχε στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη της Λιβύης έχει έδρα την Τρίπολη.

Η συνάντηση δεν είχε ανακοινωθεί στο σημερινό πρόγραμμα του Ερντογάν και δεν προσκλήθηκαν εκπρόσωποι του Τύπου.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, και ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν.

Παράλληλα, την Άγκυρα επισκέπτεται σήμερα ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, αλ Σαϊμπάνι, συνοδευόμενος από τον Σύρο υπουργό Αμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

